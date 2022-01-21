Fernando Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlık sonrasında kaleci arayışlarına başlayan ve yedek kalecilerinin performansı eleştiri konusu olan Galatasaray'da kiraya verilen file bekçilerinin performansı ise Türkiye'yi sallıyor! Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk her hafta kurtarışlarıyla devleşirken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiralanan Batuhan Şen de kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.

UZATMALARDA İKİ PENALTI KURTARDI

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Giresunspor´da kiralık olarak forma giyen Okan, 1-1 devam eden maçın son anlarda kurtardığı penaltıyla bu sezonki 4´üncü penaltısını kurtardı. Bu sezon 6 penaltı atışından 4´ünü kurtaran Okun Kocuk, kariyerinde çıktığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtararak en iyi yüzdeyi yakaladı.

Okan Kocuk, 2021-2022 sezonunda Galatasaray´da Diagne, Göztepe´de Tijanic, Altay´da Paixao ve Trabzonspor´da Bakasetas´ın penaltı atışlarında kalesini gole kapattı. Okan Kocuk, böylece, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi. Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtarırken Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.

İLKER AVCIBAY İLE ÇALIŞIYOR

Trabzonspor maçında üst üste kurtardığı iki penaltı ile maça damga vuran kaleci Okan, her maç öncesi kaleci antrenörü İlker Avcıbay ile karşılaşacakları takımların penaltı atışlarıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Trabzonspor maçı öncesinde İlker Avcıbay´ın penaltıların nerelere atılacağını gösterdiğini aktaran Okan Kocuk, "Bizim kaleci antrenörümüz İlker Avcıbay. Maçtan önce onunla bakıyoruz. İlker Avcıbay nereye vuracağını bana gösterdi. İlkinde ortaya vurdu, ayağımla çıkardım. Tekrar atacağını düşünüyordum. Bu seferde sağa atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve çıkardım" dedi.

BATUHAN ŞEN'E TEKLİF YAĞIYOR!

Sezonu 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki kaleci, ilk devrenin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yer aldı. Genç file bekçisine Süper Lig'in yanı sıra Almanya'dan da teklifler olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'a geri dönmesi de gündemde olan Batuhan Şen'e Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile Süper Lig'den Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ün teklif yapmaya hazırlandığı kaydediliyor.