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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da üçlü savunma ufukta! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da üçlü savunma ufukta!

        Son 6 resmi maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray'da bir kez daha formasyon değişecek. Son süreçte dörtlü savunma kurgusunu tercih eden Buruk üç stoperli savunmaya dönmeyi planlıyor.

        Giriş: 05.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:11
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        • 1

          Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da bir kez daha formasyon değişimi gündeme geldi.

        • 2

          Sezona dörtlü savunma kurgusuyla başlayan sarı-kırmızılılar Victor Osimhen transferiyle üç stoperli kurguya dönmüştü.

        • 3

          Mauro Icardi'nin sakatlanmasından sonra dörtlü savunmaya dönen sarı-kırmızılılar bir kez daha üçlüye dönecek.

        • 4

          AZ mücadelesinde sakatlanan Alvaro Morata takım çalışmalarına başlarken İspanyol santrfor ile üçlü savunma ufukta göründü.

        • 5

          Son süreçte hücumda üretemeyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk üç stoperli kurguyla birlikte Osimhen ile Morata'yı birlikte oynatmayı planlıyor.

        • 6

          Ön bölgedeki yaratıcılığı artırmayı hedefleyen Buruk sezonun kalanı için üçlü savunma kurgusunu işaret etmiş ve devre arası takviyeleri de buna göre yapılmıştı.

        • 7

          Carlos Cuesta'nın beklentilerin altında kalan performansıyla stoper bölgesindeki üçüncü savunmacı için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

        • 8

          Okan Buruk sol stoper için Eren Elmalı'yla birlikte zaman zaman Mario Lemina'yı da bu bölgede kullanmayı düşünüyor.

        • 9

          Kariyerinin en iyi dönemini sağ kanat bekte geçiren Frankowski sağ kenar için en ciddi alternatif olacak.

        • 10

          Barış Alper Yılmaz ise sol kanat bek için ilk alternatif durumunda.

        • 11

          Buruk hücumda düşen yaratıcılığı artırmak için ise Yunus Akgün'ü forvet arkasında düşünüyor.

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