Galatasaray'da üçlü savunma ufukta!
Son 6 resmi maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray'da bir kez daha formasyon değişecek. Son süreçte dörtlü savunma kurgusunu tercih eden Buruk üç stoperli savunmaya dönmeyi planlıyor.
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Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da bir kez daha formasyon değişimi gündeme geldi.
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Sezona dörtlü savunma kurgusuyla başlayan sarı-kırmızılılar Victor Osimhen transferiyle üç stoperli kurguya dönmüştü.
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Mauro Icardi'nin sakatlanmasından sonra dörtlü savunmaya dönen sarı-kırmızılılar bir kez daha üçlüye dönecek.
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AZ mücadelesinde sakatlanan Alvaro Morata takım çalışmalarına başlarken İspanyol santrfor ile üçlü savunma ufukta göründü.
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Son süreçte hücumda üretemeyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk üç stoperli kurguyla birlikte Osimhen ile Morata'yı birlikte oynatmayı planlıyor.
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Ön bölgedeki yaratıcılığı artırmayı hedefleyen Buruk sezonun kalanı için üçlü savunma kurgusunu işaret etmiş ve devre arası takviyeleri de buna göre yapılmıştı.
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Carlos Cuesta'nın beklentilerin altında kalan performansıyla stoper bölgesindeki üçüncü savunmacı için çeşitli formüller üzerinde duruluyor.
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Okan Buruk sol stoper için Eren Elmalı'yla birlikte zaman zaman Mario Lemina'yı da bu bölgede kullanmayı düşünüyor.
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Kariyerinin en iyi dönemini sağ kanat bekte geçiren Frankowski sağ kenar için en ciddi alternatif olacak.
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Barış Alper Yılmaz ise sol kanat bek için ilk alternatif durumunda.
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Buruk hücumda düşen yaratıcılığı artırmak için ise Yunus Akgün'ü forvet arkasında düşünüyor.