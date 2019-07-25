Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılıların bir kez daha oyuncunun menajeri ve Monaco ile masaya oturacağı, aradaki son pürüzlerin gidermeye çalışacağı kaydedildi. Kulislerde konuşulanlara göre iki seçenek için de bastıran Galatasaray'da idarecilerin bu transferde kısa süre içerisinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor!