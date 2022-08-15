Bu sezon taraftarıyla kavuşma maçında Giresunspor’a 1-0 yenilerek soğuk duş alan Galatasaray’da yaşanan kazanın sebepleri araştırılıyor. Göreve geldikten sonra transfer atağına kalkan yönetim, kadroya kattığı önemli isimlerin yanı sıra takımdaki dengeyi korumayı da hedefliyor.

Özellikle Konyaspor’dan transfer edilen Abdulkerim Bardakçı’nın yaklaşık 20 milyon TL alması Sarı-Kırmızılı takımın yerli oyuncular arasındaki maaş dengesini bozmuştu. Bu durumu bilen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bazı yerli oyuncuların maaşında iyileştirme kararı aldı.

Giresun önünde beklenen performansın altında kalan Kerem Aktürkoğlu 10 milyon TL kazanırken, kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün ise 900 bin TL kazanıyor.

Burak Elmas yönetiminin geçen sezon 5 yıllık anlaşma sağladığı Kerem’in maaşını 22 milyon seviyelerine çıkaracak olan yeni yönetim, Yunus’la da 12 milyon TL’den başlayıp başarı bonuslarıyla birlikte ileriki yıllarda 20 milyonu aşacak şekilde 5 yıllık anlaşma sağlanması için masaya oturulacağı öğrendi.

Fotoğraflar: İHA, DHA