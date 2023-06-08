YENİ TESİSTE İLK İDMAN TARİHİNİ AÇIKLADI
"Kemerburgaz tesislerinde Eylül - Ekim gibi ilk antrenmanları yapmayı planlıyoruz. Sadece futbolla ilgili değil Kemerburgaz'daki tesisler. Stadın yanından vadiye inen bir arsa var 60 dönüm kadar. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tamamlayıcı ünitelerini oraya yapacağız. Spor salonu, yüzme havuzu, kamp yapmak için tesisler. Orası tamamen kompleks olacak. 49 yıllık üst kullanım hakkını aldık Bakanlıkla konuşarak. Şampiyon yüzücülerimiz var, çocukların antrenman yaptığı tesisleri bir gezin. Galatasaray'a yakışmadığını ifade ettim daha önce. Futbol takımının 2 tane nizami sahası var, olacak iş değil. Kemerburgaza 8 tane nizami saha yapacağız. Projelerini yaptık, üyelerimize tanıttık. Eğer iyi oyuncu yetiştirmek istiyorsak bu tesisleşmekten geçiyor. Bir sene futbolda, bir sene basketbolda iyisin, bir sene değilsin gibi olmaması lazım. Bunun devamlı olması lazım. Bu da anca iyi tesislerle olabilir."