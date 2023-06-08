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Galatasaray'da Dursun Özbek tek tek açıkladı! Icardi, Rashica, Okan Buruk, Uğurcan Çakır ve diğer transferler... - GS Transfer Haberleri

Galatasaray'da Dursun Özbek tek tek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Icardi, Rashica transferleriyle ilgili konuşan Özbek, Arjantinli yıldızın Galatasaray'da kalmak istediğini duyurdu. Tesislerle ilgili konuşan Özbek, beş futbolcuya transfer teklifi geldiğini de açıkladı. Özbek ayrıca Okan Buruk'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığının bilgisini de verdi

Giriş: 08.06.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor ekranlarında şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi, Rashica, Zaniolo gibi oyuncuların transfer sorularını yanıtlayan Özbek yeni tesisin müjdesini de verdi. Özbek'in açıklamaları şöyle:

    "Galatasaray'a hizmet etmek için geldik. Ayrıldığım zaman da üzülmedim, hizmet etmenin sınırı yok. Genel Kurul tercihini farklı kullandı ama ben hizmet etmek isteğini bırakmadım. Galatasaray'da kendimi hiç mutsuz hissetmedim"

  • "Galatasaray başkanlığına neden aday oldum sorusuyla başlamak lazım. Kulüplerin durumuna baktığınız zaman sadece şampiyonluğu konuşmak çok doğru değil. Daha önce Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik yaptım. O zaman şu tespitlerde bulundum. Birincisi camiaların bütünleşmesi lazım küskünlükler kırgınlıkların olmaması lazım. İkincisi finansal yapıyı düzeltmek lazım. Üçüncüsü tesisleşme gereği var, özellikle Galatasaray için buna ihtiyaç var. Her kulübümüz tesisleşmeyi dikkate alması lazım"

  • "TESİSLEŞMEDE 45 YILDIR ADIM YOK"

    "Düşünün Galatasaray gibi bir markanın tesisleri 45 sene önce yapılmış. 2 tane nizami saha var. Birinde altyapı maç yapıyor, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Bu üç konuyu hallettikten sonra sportif başarı gerekiyor. Zaten onlar hallolmadan sportif başarı gelmez."

  • "KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRDIK"

    "Sportif başarı bir önceki dönemde yarım kaldı, aday olurken de arkadaşlarıma bunları bunları yapmamız lazım dedim. Biz gelirsek önce camiada küskünlükleri halledeğiz, birbirimizle barışacağız dedik. Bunu hallettiğimizi düşünüyorum. Bütün küskünlükleri barıştırdık demiyorum ama en son temel atma törenimizde biraraya geldik. Mustafa Cengiz başkan ve yönetimindeki kişileri de kucakladık. Abdurrahim, Yusuf Günay herkes. Mustafa başkan rahmetli oldu ama yaşasaydı onu da kucaklardık. Bir sürü projemiz var peşpeşe gelecek. Bu projeleri yapmak için de barışık olmak lazım."

  • "YILDA 400 MİLYON FAİZ ÖDÜYORUZ"

    "Biz bu havayı sezdikten sonra mali durumu düzeltmemiz lazım dedik. Galatasaray şuanda senede yaklaşık 400 milyon TL faiz ödüyor. Ne kadar kazanacaksınız ki 400'ünü faize ödeyeceksiniz. Bu 400 milyon da faiz oranlarının uygunluğu nedeniyle böyle. Ne yapmak lazım? Futbol kulüpleri esas faaliyetlerinden para kazanamıyor. Futbolcu yetiştirip ihraç ederek kazanamıyor. Yurtdışına 1-2 futbolcu gönderebiliyoruz, onun rakamı da çok limitli"

  • "TÜM KULÜPLERE SESLENİYORUM"

    "Artık bankalara gitmeden maddi durumumuzu düzeltmemiz lazım. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle çok büyük fon yaratıyoruz. Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz derken bunların hepsi hayata geçti. Galatasaray'ın birinci hedefi bankalar birliği konsorsiyumuyla yaptığı anlaşmadan çıkmak zorunda. Tüm kulüplere sesleniyorum, hepiniz işini içine girseniz aynı fikre geleceksiniz. Tamam parayı veriyor da sana iş yaptırmıyor. Öyle bir kontrol mekanizması kurmuşlar haklı olarak"

     

  • "ZANIOLO'NUN MAAŞINI HESABIMDAN ÖDEYEMİYORUM"

    "Örneğin Zaniolo'nun maaşını göndereceksin, direkt benim hesabımdan gönderemiyorum. Önce bankalar birliğine göndereceksin, o inceleyecek örneğin bunu gönderemeyeceksin diyecek. Sen kendi parana hükmedemeyecek duruma geliyorsun. Bu yapının düzelmesi lazım. Futboldan para kazanamıyorsan başka yol bulman lazım. Bizim bulduğumuz 2 yol, dijital ortamda projeler yapmak diğeri de mevcut gayrimenkuller. Bunu her kulüp yapabilir. Her kulübün gayrimenkulleri var"

     

  • "GALATASARAY'IN 30-35 SENESİNİ KURTARACAĞIZ"

    "Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız iş Galatasaray'ın önündeki 25-30 senesini kurtarmak için. Başka çaresi yok. Galatasaray'ın 2,5 milyar lira bankalara borcu var. Diğerlerini de eklersek 3,5-4 milyara yakın borcu var. Ben bu işi temizleyeceğiz iddiasıyla geldim. Ben genel kuruldan tek bir şey istedim, beni destekleyin dedim. Genel kurul bana inandı ve son derece pozitif bir gelişmeyle Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz yapılıyor. Florya'dan çıkmamız lazım ki orası da devreye girsin"

     

  • YENİ TESİSTE İLK İDMAN TARİHİNİ AÇIKLADI

    "Kemerburgaz tesislerinde Eylül - Ekim gibi ilk antrenmanları yapmayı planlıyoruz. Sadece futbolla ilgili değil Kemerburgaz'daki tesisler. Stadın yanından vadiye inen bir arsa var 60 dönüm kadar. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tamamlayıcı ünitelerini oraya yapacağız. Spor salonu, yüzme havuzu, kamp yapmak için tesisler. Orası tamamen kompleks olacak. 49 yıllık üst kullanım hakkını aldık Bakanlıkla konuşarak. Şampiyon yüzücülerimiz var, çocukların antrenman yaptığı tesisleri bir gezin. Galatasaray'a yakışmadığını ifade ettim daha önce. Futbol takımının 2 tane nizami sahası var, olacak iş değil. Kemerburgaza 8 tane nizami saha yapacağız. Projelerini yaptık, üyelerimize tanıttık. Eğer iyi oyuncu yetiştirmek istiyorsak bu tesisleşmekten geçiyor. Bir sene futbolda, bir sene basketbolda iyisin, bir sene değilsin gibi olmaması lazım. Bunun devamlı olması lazım. Bu da anca iyi tesislerle olabilir."

     

  • "ERDEN BEY BAZEN TESİSLERDE YATIYOR"

    "Başkan seçildikten sonra görev taksimi yaptım. 17 branş var, 2000'e yakın amatör sporcumuz var. Bunların hocaları yerleşkeleri var, harcamaları var. Bizim başarıyı getiren sistemimiz buydu. Futbolda özellikle Erden kardeşime futboldan sen sorumlusun dedim. Erden beye sorumlu sensin deyip kenara çekilmedik elbette. Bunun transfer, finansman gibi birçok ayağı var. Erden de son derece başarılı yönetim gösterdi. 7/24 takıma yattı kalktı Erden bey. Dubai'den geliyor, uçaktan inip Florya'ya geliyor. Oyuncu izlemesi yapıyor eve gitmeden tesiste kalıyor. Ertesi gün aynı. Gece 2'de telefonum çalıyor, Erden bey şu oyuncu vs. diye bana söylüyor. Bunları konuşuyoruz"

  • "TFF İÇİN TEK ADAY VAR"

    "22'sinde TFF Başkanlık seçimleri var. Şuanda 1 aday görünüyor. Beşiktaş desteklemediğini söyledi ama arada bir sürtüşme var. Deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçlarla ilgili Ahmet Bey'in negatif bir yorumu var. Kulüpler Birliği'nde bir konuşma yaptım. En yaşlı üye benim. Bir ağabey sıfatıyla konuştuğumu söyledim. 15 günde bir toplanıyoruz yüzyüze bakıyoruz. Birlikte kalkıp yemeğe gidiyoruz. Neden ayrıldıktan sonra farklı bir kimliğe bürünme oluyor. Bu vakfı neden kurmuşuz, birbirimize karışarak laf ederek birlikte olabilir miyiz. Bu kısır çekişmenin bir faydası yok diye herkesten rica ettim. Futbol konuşuyorsak sahadaki olayı konuşalım, TFF kurullarıyla ilgiliyse onunla çekişelim, eleştirelim ama iki takımın maçında yöneten hakem. Bunu kulüpler arasında tartışırsak netice alamayız"

  • "BEŞİKTAŞ'A 6 PUAN VERELİM" DEMECİ

    "6 puan verelim Beşiktaş’a dediniz?"

    Dursun Özbek: "Kim dedi? Ben mi dedim? Şu anda fark 10 puan oldu mesela. Böyle bir çekişme içinde olmamak lazım"

    "Biz 18 rakip takımımızı da maç başlamadan bir dostluk yemeği yiyelim diye davet ettik hepsini. Bu tip şeylerin sorunları köpürmeden çözebileceğini düşünüyorum. Bizim davetimize Fenerbahçe ve Ankaragücü icabet etmedi."

  • "FENERBAHÇE 45 TANE AÇIKLAMA YAPMIŞ, BEŞİKTAŞ 27 BİZ 13"

    "Fenerbahçe sezon boyunca 45 tane açıklama yapmış, Beşiktaş 27, Galatasaray 13 açıklama yapmış. Süper Lig kulüplerinin hiçbir yöneticisi birbirinden daha zeki değil. Bu işi yapanların zeka seviyesi aşağı yukarı aynı. Biri açıklama yaptığı zaman ben bu açıklamayla bazı şeyleri hallediyorum, etki altına alıyorum. Böyle birşey yok"

  • "Naklen yayında şampiyon olmanın primi 32 milyon TL. İngiltere'de şampiyon 180 milyon pound alıyor. Düşen takım 35 milyon pound destek alıyor. Cumartesi günü tüzük tadil kongresi yapacağız. Özellikle bütün üyelerime şu çağrıyı yapıyorum, yasal olarak yapmak zorunda olduğumuz bir genel kuruldu. Burada yapmak istediğimiz şu, eskiden dernek diyorduk artık öyle değil. Spor Bakanlığı'na bağlandık. Mali yıl ile sportif yıl çakışıyor. Bu takvimin değişmesi lazım. Bu yapıldıktan sonra mali genel kurulların takvimi değişiyor. Bu iki takvimin birbirine denk olması gerekiyor"

  • ICARDI TRANSFERİ

    "Icardi'nin performansı çerçevesinde de çok başarılı bir transferdi ama düşünebiliyor musunuz Galatasaray'da 750 bin euroya oynadı. Transferin başarısını ölçebilmek için performansına ve maliyetine bakarsınız. 750 bin euro üzerini PSG ödüyor. 31 Mayıs itibarı ile bitti kontrat. Bizim çabamız var Icardi bu kadar sevilmiş ve başarılı olmuşken. Attığı goller sadece değil, Icardi'nin duruşu, Galatasaray markasına yakışması ve beyefendiliği de önemli"

  • "ICARDI BÜTÇEMİZİ AŞARSA SPONSOR OLACAK"

    "Icardi ile ilgili çalışmalarımızı nonstop devam ettiriyoruz. Kolay bir transfer değil. Buradaki performansı nedeniyle dünyanın her yerinden talebi var. Güzel bir ambians yakaladı burada. Taraflı tarafsız herkes onu seviyor. Şartları biz zorluyoruz. Erden ilk görüşmeyi yaptı. Sürekli zaten temas halindeyiz. Bütçemizin dışında bir gelişme olursa onu kompanse edebilmek için sponsor olayı olacak"

  • "DEVAM ETMEK İSTİYOR"

    "Icardi Galatasaray'ı seviyor ve devam etmek istiyor. Bunlar profesyonel kişiler ve alacağı paralara da bakıyorlar normal olarak. PSG ile aynı şartlarla kiralayabilir miyiz diye konuşuyoruz. Birkaç firmaya gittik Icardi için bize destek olur musunuz diye, hemen oluruz dediler. Her türlü imkanı devreye sokma peşindeyiz"

     

  • "Bu güzel hava nasıl sağlanıyor? Transfer yapmadan önce Erden beyin yurtdışında anlaştığı bir firma var, futbolcuların karakter analizi yapıyor. Diyorsunuz ki ben bunu transfer etmeyi düşünüyorum, onlar sırf karakter analizi yapıyor. Aile hayatı, duruşu vs. 20 sayfa rapor veriyorlar. Bu transfer başarıları rastgele yapılmıyor. Daha önce benim görmediğim seviyede bir arkadaşlık var. Gomis'le Fenerbahçe maçından sonra konuştum başarımızın sırrı soyunma odasındaki arkadaşlık dedi bana."

  • "RASHICA'YI BÜYÜK İHTİMALLE ALACAĞIZ"

    "Rashica yaptığımız iyi transferlerden bir tanesi. Çevik ve hızlı bir oyuncu. Kulübüyle temas halindeyiz. Transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir ihtimalle transferini yapacağız."

  • "ERDEN TİMUR, MİLANO'DAN LONDRA'YA"

    "Transfer sezonu henüz başlamadı, görüşmeler hız kazanmış durumda. Erden Timur özellikle Milano'dan geliyor Londra'ya gidiyor. Transferin geç gelmesi geçmiş tecrübelerimden ne kadar kötü etki ettiğini biliyorum. Östersund gibi köy takımına elenmiştik"

  • "BEŞ OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

    "5 oyuncumuza teklif var ama ben Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynayacağım. Maçlardan sonra soyunma odasını ziyaret ediyorum, prim verdiğim de oluyor. Niye prim verdiğimiz için de eleştiriliyoruz. Hep şunu savundum, bir yönetici olarak Ankaragücü maçından sonra mesela öyle bir duygu seli içindesiniz ki 100 milyar dolar para harcasanız o duyguları yaşayamazsınız. İnsanların bu şekliyle de düşünülmesi lazım. Bir başarının ödüllendirilmesi meselesi bu. Sadece ben değil herkes mutlu oluyor"

     

  • "Bizim oyuncumuz isteniyorsa bizim şöyle bir yaklaşımımız var, bize verdiğiniz hizmetler için öncelikle teşekkür ederiz deriz. Senin kariyerine destek olacak bir transferse bu zaten önünü kesmeyiz senin deriz. Şöyle düşün, Galatasaray'dan seni transfer etmek isteyen kulübün de Galatasaray'ın şöhretine yakışır şekilde gelmesi lazım. Her iki tarafın da memnun olacağı teklif alması lazım. Ben takımın omurgasının bozulmasından yana değilim. Birkaç takviye ile bu takımın devam etmesini istiorum."

  • MATA, MUSLERA VE GOMIS...

    "Muslera bizim kaptanımız, daha kontratımız var. Devam etmek isterse biz de isteriz. Kontratımız bittiği zaman anca kulüpte çalışıp çalışmak istemediğini düşünebiliriz. TFF'nin uygulamalarında yasak vardı, 2 yabancı kaleci ile çıkamıyordun. Gündemimizde yerli kaleci transferi de var. Yabancı ayrılacak futbolcularımız var. Mata, Gomis var. Rashica'nın sözleşmesi bitiyor ama bakıyoruz. Icardi de aynı şekilde. Şampiyon olduktan sonra iyi bir tatil yaparsın diyorlar, asıl tempo transfer döneminde başlıyor. Kaleyi asıl terketmemek gereken gün bugün"

  • "Bundan önceki transfer döneminde harcadığımız para 20 milyon euro, 40 milyon euroya yakın bir harcama oldu, Marcao'nun satışı vs. derken 20 milyonu biz harcadık. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece 1-2'sini satsak parayı yerine koyarız.

    "Gündemimizde yerli kaleci var"

    "Uğurcan ile görüşme oldu mu hiç?"

    "Bir sonraki soru.."

  • "ZANIOLO DAHA İYİ OLACAK"

    "Zaniolo'nun kapasitesi ve fizik gücü inanılmaz. Herkül gibi bir adam. Hızlandığı zaman vurarak iterek deviremezsin. O darbeyle o devrilmezdi de FEnerbahçe'yi eksik bırakacağını düşündü bence, yoksa o müdehaleye düşmezdi. Önceki kulübüyle yaşadıkları nedeniyle performansını artırıcı kamp yememişti, Galatasaray'da kamp yedikten sonra daha iyi bir performans sergileyecek bana göre"

  • "8+3 kuralı çok komik. Şöyle birşey düşünün. Kulüpler birliği olarak sayın Büyükekşi bizi 4 sefer topladı. Bir irade tespit etmeye çalışıyorum dedi yabancı sınırıyla ilgili. Sınırsız veya sınırlı mı olsun diye. Ortak toplantıların hepsinde yabancı sınırı serbest kalsın diye karar çıktı, 1-2 kişi sınırlayalım dedi sadece. Avrupa'nın hiçbir yerine sınırlama yok çünkü. Bu irade çıkmasına rağmen kendisi 8+3 olsun diye karar verdi. Ben de sayın Büyükekşi'ye dedim ki siz kafanızdakini yapmak istiyorsanız bize sormanıza gerek yok direk yapın. TFF'deki yıpranmanın sorumlusu kendileri. Ben öyle zannediyorum ki tüm kurullarını değiştirecekler"

     

  • "2 oyuncu bitmek üzere, haber yapmak için zorluyorlar, bazı şeylerin gizli kalmasında fayda var. Orta saha ve savunma diyebiliriz. Zaniolo'yu transfer etme sürecinde Mancini'nin onu İtalya Milli Takımı'na çağıracağını biliyorduk. Okan hocayla Mancini görüştü mü bilmiyorum."

  • "HOCANIN SÖZLEŞMESİ UZATILDI"

    "Ankaragücü maçından önce opsiyon süremiz sona eriyordu Okan hocayla. Benim görevim Mayıs 2024'te bitiyor, sözleşmesi de ona göre tanzim edilmişti. Ankaragücü maçından önce de 1 yıllık opsiyon uzatma hakkı kullanıldı. Galatasaray bu opsiyonu kullanarak kendi duruşunu gösterdi Okan hocaya, seninle devam etmek istiyoruz diye. Şartları oturup konuşuruz"

  • "ŞİMDİDEN 'ADAYIM' DERSEM YAKIŞMAZ"

    "Bir daha aday olacağım demekle bitmiyor. Biz bir iddiayla geldik. Galatasaray'ın başkan adayı çıkarma alışkanlığı edinmesi lazım. Bir bir çatı kurduk, o tamamlanmadan bırakmamayı ben doğru bulmuyorum. Daha önümüzde zaman var, bir Galatasaray başkanı şimdiden ben aday olacağım diyemem yakışmaz. 2024'teki seçimlerden sonra bu yönetimin içinden çıkacak aday aynı şekilde devam ettirir. Proje başlamış, istese de ray değiştiremez çünkü herşey yolunda gidiyor. 2024 seçimine göre Kemerburgaz biter, Florya'da iş akmaya başlar. 2-3 senelik yapımı var. Sonra oraya para akacak, paranın nasıl kullanılacağı çerçevesini de çizeceğim"

  • STADA ULAŞIM SORUNU

    "Stadın üzerinin kapanması projesi zamanında yapılmış ama şuanda onun yapılması mümkün değil. Çimlerin bakımı çok zor, suni ısıtıcılar koyuyoruz bu haliyle. Stat projesi yapılırken bağlantı yolları tasarlanmış, sirkülasyon tam yapılmadan stat açılmış, sonra da yarım kalmış. Stada giden yolların düzeltmeyle ilgili projemiz var. Ulaşımda sorun var stada bunu biliyoruz, buna rağmen bu ilgiyi görüyoruz"

     

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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