"BEŞİKTAŞ'A 6 PUAN VERELİM" DEMECİ

"6 puan verelim Beşiktaş’a dediniz?"

Dursun Özbek: "Kim dedi? Ben mi dedim? Şu anda fark 10 puan oldu mesela. Böyle bir çekişme içinde olmamak lazım"

"Biz 18 rakip takımımızı da maç başlamadan bir dostluk yemeği yiyelim diye davet ettik hepsini. Bu tip şeylerin sorunları köpürmeden çözebileceğini düşünüyorum. Bizim davetimize Fenerbahçe ve Ankaragücü icabet etmedi."