ORTA SAHAYA JAPON DİNAMO

Portekiz'den daha önce Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da orta sahaya yine Portekiz'den bir isim gündeme geldi. Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Santa Clara'da forma giyen 26 yaşındaki Hidemasa Morita için harekete geçti.