Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama

Lig maçları, Avrupa ve Mali Kongre derken Galatasaray Kulübü yönetimini mart ayında zor günler bekliyor. Zira ayın 26’sındaki Mali Kongre öncesinde dışarıda Barcelona maçı içeride Beşiktaş maçı…

26 Mart tarihinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas ve yönetiminin 8 aylık görev süresi mali ve idari olarak oylanacak. Kredi ödemeleri yaklaşıyor. Sportif performans bir kenara kulübün en büyük problemi yıllardır çığ gibi büyümüş olan borçlar. Kısa vadeli borçlarla da boğuşan kulübün özkaynakları ekside. Üstelik kulübün gelecek sezon ödemeleri başlayacak olan Bankalar Birliği Kredi Yapılandırması kapsamında da gelecek dönem gelirleri üzerinde 5.5 milyarlık temlik bulunuyor. Gayrimenkul ve hisseler de ipotek altında. Futbolun borçlarla adeta can çekiştiği bir ortamda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile sohbet etmek üzere bir araya geldik.

Görüşmede Burak Elmas’a, Galatasaray SK Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan Şener ve Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de eşlik etti.

Burak Elmas, Pandemi ve sonrasındaki piyasalardaki dalgalanmalarla da derinleşen finansal sorunlarla mücadele eden Türk futbolu için “Sıkıyönetim ilan edilmedi! Bütün sektör, kulüpler sıkı sıkıya denetlenmeli. “Nasıl olsa bizi batırmazlar” lüksüne sahip değiliz” dedi.

BATMIŞ BİR SEKTÖRDEN BAHİS EDİYORUZ

Elmas şöyle konuştu: “Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe diye ayırmadan söylüyorum; Toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Bu sektörel bir problem.

Kazandığı kadar harcayabilen bir kulüp yok. Finansal fair play maalesef Türkiye’de uygulanamadı. Limitler belirleniyor ancak kulüpler bunu esnetme çabasına giriyor. Limitler tam anlamıyla uygulanmıyor.

“Biz borçlanalım, bizden sonra gelen yönetim ödesin” mantığı, borçların ödenemez hale gelmesine sebep oldu. Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektöründen bahsediyoruz. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Türk futbolunun içinde bulunduğu konjonktürün dışında hareket etmek kolay değil. Türk futbolu için konuşuyorum; sektörel bir sıkıyönetim ilan edilmeli… İşte bu yüzden Türk sporunda bazı şeyleri hızlı düzeltmek adına aktif bir şekilde masadayız. Geçmişten gelen hataların tekrarlanmaması adına, tepkilere rağmen doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Görev süremizin sonunda Galatasaray’ı bu yola taşımış oluruz. Altını çizerek söylüyorum; Bu bir ihtiyaç değil, mecburiyet!”

TÜRKİYE’DE BU BORCU ÖDEYEBİLECEK KULÜP YOK!

“Şu anda, Türkiye’de mevcut gelirlerle kredi borcunun faizini ödeyebilecek futbol kulübü yok. Türk futbolunun işi gerçekten zor” diyen Burak Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uluslararası tüm sektörler pandemiden etkilendi. Buna futbol da dahil. Spor kulüplerinin yaşadığı asıl sorun pandemi değil. Pandemi üstüne geldi. Zaten pandemi olmasaydı da spor kulüplerimizin finansal sorunları vardı. Bu sistemi geçmiş alışkanlıklarla sürdürmek mümkün değil.

Bankalarla yeniden yapılandırma anlaşması imzalandı. Bu çerçeve anlaşmasının bize getirdiği çok önemli sorumluluklar var. Önce borcunu ödeyeceksin, sonraki yıl zarar etmeyeceksin, ardından da kredi maliyetlerini yöneteceksin…

Örnek veriyorum birinin 3.5 milyar TL borcu var, benim 2.5 milyar TL. İkimizden de aynı kesiyor. Niye ikimizi aynı kategoriye koyuyorsun? En düşük borç bizde 2.5 milyar TL… Bunun karşılığı bizim projelerimiz de var. Biz 2.5 milyarın her sene 350 milyon TL’sinin faizini ödüyoruz. Her sene borcumuz otomatik olarak artıyor, bilanço da şişiyor…

Kafamızda yeni bir strateji kurma mecburiyeti var. 23 yaşında Galatasaray’da yöneticilik yapmış biriyim. Dünyada adından söz ettiren, başarıları olan bir takımız. Denetlenebilir, şeffaf bir futbol yönetim sistemi hayali kuruyoruz. Galatasaray’da bunu başarmak zorundayız. Burada en önemli konu alt yapı…”

KANIK: ÖLÜ DOĞMUŞ BİR YENİDEN YAPILANDIRMA

Eski başkanlar Faruk Süren, Mehmet Cansun ve Özhan Canaydın’ın ardından Burak Elmas yönetimiyle dördüncü defa Galatasaray yönetim kurulunda yer alan Bikem Kanık da Elmas’ın açıklamarına ek olarak şu söyle konuştu: “‘Kulüpleri kurtarıyoruz’ deniliyor ama işin işletme sermayesi tarafı düşünülmemiş. Yani, baştan ölü doğmuş bir yeniden yapılandırma.”

Bikem Kanık, spor kulüplerinin başlamış sıkıntılı döneminin üstüne bir de pandemi yükünün bindiğine de dikkat çekerek “Pandemi nedeniyle futbol kulüplerine destek veren ülkeler oldu. Bizde destek bir yana yüzde 15’lik stopaj, yüzde 40 vergiye dönüştü” dedi.

DÜNYA, GALATASARAY’DAKİ DEVRİMİ KONUŞACAK

Geleceğe dönük iyimser mesajlar da veren Burak Elmas kulubün hedefini ise şöyle açıkladı: “Galatasaray’da, bir devrim gerçekleşiyor. Dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Hedefimiz bu Türkiye’nin ilk borçsuz, üst üste kar eden, zarar etmeyen kulübü olmak. Galatasaray’da, ekonomik olarak dünyaya örnek olacak bir model yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren bunun sonuçlarını almak istiyoruz. Hızlı davranmaktan ve hızlı sonuç almaktan başka çaremiz yok. Alınması gereken zaruri kararlar sürekli ertelenmiş. Galatasaray’ın buradan hızlı çıkabilmesi için bazı şeyleri hızlı yapmamız lazım.”

KOLAY OLANI YAPMAK MÜMKÜNDÜ, BİZ ZOR OLANI SEÇTİK

Galatasaray Başkanı Elmas projelerini ise şöyle özetledi:

“Galatasaray, geçtiğimiz 10 yılda sportif başarılara imza attı, şampiyonluklar yaşadı. Ancak aynı zamanda büyük ve sürdürülemez bir ekonomik külfetin altına girdi. Yani sportif başarı uğruna gelecek kuşaklara büyük bir ekonomik dar boğaz bıraktık… Bugün başkan olarak sorumluluğum popülizm yapmamak, Galatasaray’ın ekonomik gerçeklerini uygun davranmak ve Galatasaray değerlerini ayakta tutmak.

Taraftarlarımıza çok net olarak söylemek istediğim bir şey var; bu takımın daha iyi bir geleceğe sahip olması için, birilerinin bunu yapması gerekiyordu. Kolay olanı seçmek elbette mümkündü, biz zor olanı seçtik! Anlık popülist kaygılarla hamle yapıp, bu güzide kulübü daha büyük yüklerin altına sokamayız. Şunu buraya not olarak düşüyorum; İnsanların yargıları değişir, tarihin hükmü kalıcıdır.

Galatasaray’dan, tüm dünya futbolu için örnek bir başarı hikayesi yaratmak gibi bir hedefimiz var. Kulüp gelirleri ve mülkleri bankalara teminat verilmiş. Gelirler sürekli düşüyor… Dövizdeki yükseliş eğilimi elinizi kolunuzu bağlamış durumda. Galatasaray’ı, içinde bulunduğu bu durumdan çıkarmak için hayata geçmesi gereken en büyük proje yeniden gençleşmek...

Tabi ki gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirleri mali yönden düzlüğe ulaşmak için değerli projelerdir. Ancak sürdürülebilir başarı, altyapıdan geçer… Futbolcu yetiştirmek, maliyeti düşük futbolcuları iyi fiyata satabilir hale getirmek hem sportif hem de ekonomik başarıyı tetikler. Avrupa’daki birçok kulüp bu yolla iflasın eşiğinden döndü. Biz Galatasaray olarak Avrupa’da, Avrupa’yla yarışıyoruz.

Döviz cinsinden yayın ve sponsorluk gelirlerimizin düştüğü bir dönemde, Avrupalı rakiplerimizle eşit şartlarda olmasa bile makul şartlarda mücadeleye devam edebilmek için gençleşip maliyetlerimizi düşürmekten başka yolumuz yok! Biz yönetim olarak bugün eleştiriler yiyelim hiç sakıncası yok! Yarın bu kararların meyvesini Galatasaray’ımız yiyecek… O yüzden son derece rahatız!”

KULÜPLER, ORTAK BİR TV KANALI KURMAYA HAZIR!

Gelelim son dönemin en kritik konularının başında gelen futbolda yayın ihalesine… Türk futboluna biçilen yayın değeri adeta 12 yıl geriye gitti. Kulüplerin başarısız performansları bir kenara trübünde, sosyal medya futbolun dilinin küfürle kirlenmesi, hakem hataları, TFF kararları derken sektör adeta izleyicilerinde terk ettiği bir hal aldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayın ihalesi ile ilgili şöyle konuştu: “Naklen yayın ihalesi 500 milyon dolardan ihale edildi. Sonrasında pandemi indirimi geldi. Yayıncı kuruluş aslında her sene indirim istiyordu. En son bu rakam 220 milyon dolar civarına düştü. Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var. Burada bütün kulüpler mutabık aslında. Aynı geminin içerisindeyiz. Güzel bir birliktelik var, konuşabiliyoruz.

Önümüzdeki sene maçlar tekrar seyredilecek ama kulüpler burada Türk futbolunun geleceği için en doğruyu yapmaya, Türk futbolunun sadece seçenek olmadığı için tek bir yayıncının isteğine, geleceğini bırakmama konusunda arzulular.

Federasyonumuz da kararlı, birlikte karar veriyoruz. 1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması, bu televizyon kanalında kendi maçlarımızı yayınlamak ve kendi ipimizi kendimiz kesmek doğrultusunda bir karar, alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır.

Bugün aslında yurt dışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Marka iletişimini onlar yapıyorlar. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.’ye geçiş modeli.

Değer artırıcı, markayı daha iyi yöneten modele geçiş için de bir fırsat olabilir. Bunun detaylarını tüm kulüp başkanlarıyla birlikte konuşuyoruz. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük. Geleceği kurmak için doğru sistemler ve doğru modellerle çalışmak lazım. Bu noktalarda o cesareti göstermek lazım.”

ADA YAZA SOSYAL TESİS OLARAK AÇILACAK

Burak Elmas, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Galatasaray Adası’nın devraldıklarını belirtti. Uzun süredir kullanım dışı idi. Şu anda harabe vaziyette. Elden geçirip önümüzdeki yaz sezonunda sosyal tesis olarak kullanmak üzere hizmete açarız.

ŞENER: EMLAK KONUT İLE MASAYA OTURDUK

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Şener ise, gayrimenkuller konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi: Mecidiyeköy’deki bina 12-13 yıldır boş duruyor. Erden Timur ve Avi Alkaş’ın da aralarında bulunduğu bir ekip olarak binanın Galatasaray açısından en iyiyi yakalayacak şekilde değerlendirme formülü üzerinde çalışıyoruz. Florya tesislerimizin yerinin değerlendirilmesi konusunda yeniden Emlak Konut’la masaya oturduk. Kemerburgaz’da tahsis edilen 100 dönümlük alanda tesislerimizi yapınca oraya geçer, Florya arazisini de Emlak Konut’la birlikte en iyi şekilde değerlendiririz.”

KALELİOĞLU: CAMPOS ÇOK DOĞRU, STRATEJİK BİR ADIM

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu da kulübün gençleşme ve oyuncu satış gelirlerini artırma projesinin detayları hakkında bilgi verdi:

“Doğrudan başkan danışmanı olarak Galatasaray’da görev yapan sportif direktörümüz Luis Campos geçtiğimiz on yılda 2 milyar Euro üzerinde ciro üretmiş bir futbol adamıdır. Kendisi ekonomik model olarak; futbolcu üretmek ve bundan gelir elde etmek için dünyadaki en önemli eksperlerden biri. Bu nedenle son derece doğru bir adım attığımızı düşünüyorum.

Campos son 10 yılın dünyadaki en önde gelen futbol dehalarından biri… 2017’de Monaco’yu, geçen yıl da bir kasaba takımı olan Lille’i şampiyon yaptı. Hem de kadrosunda Messi’nin ve Mbappe’nin yer aldığı PSG gibi bir devi ezip geçerek… Bunu yaparken de Lille’de 55 milyon Euro’luk bir takım kurdu, bunu 300 milyon Euro’ya sattı. Monaco’da 80-90 milyon Euro’luk bir takım kurdu, onu da 400 milyon Euro’ya sattı.

Stratejik satın almalar ve stratejik futbolcu transferleriyle her iki takımı da şampiyonluğa götürdü. Tüm bunların yanında bu kulüpleri, ekonomik olarak da dünyanın önde gelen en zengin kulüplerinden biri haline getirdi.”