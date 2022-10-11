Amaç seyir zevki yüksek bir futbol izletip sonda şampiyon olmaksa, Galatarasay eminim Okan Buruk liderliğinde bunu gerçekleştirecektir. Her kulüp iyi takım kurdu ve tüm maçları zevkle izliyoruz. Biz Galatasaray'ız. Tüm hedefimiz şampiyon olmak üzere. Önemli olan kimsenin hakkı yenmesin, adaletli bir lig olsun, hakemlerimiz de planlı ve kasıtlı bir haksızlık yapmasın. Herkes için söylüyoruz bunu. Okan hocamıza da, futbolcu kardeşlerimize de çok güveniyoruz. Eminiz ki bu sezonun sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Sadece futbolda değil bu sene tüm branşlarda ciddi takviyeler yaptık. Eminiz ki bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray, markasına ve armaya uygun başarılar elde edecek” açıklamasını yaptı. Açıklamaların ardından sözleşme imzalandı ve fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.