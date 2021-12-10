Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı bugün Lazio Galatasaray maçı ile devam etti. Temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 6. maçında Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve grubu lider bitirdi. İşte Galatasaray puan durumu

AVRUPA LİGİ E GRUBU 6. HAFTA PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 12 Puan

2- Lazio / 9 Puan

3- Marsilya / 7 Puan

4- L.Moskova / 2 Puan

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.