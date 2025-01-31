Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli oldu! Galatasaray- AZ Alkmaar play-off maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim oldu son dakika yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile birlikte sarı-kırmızılıların rakibi belli oldu. Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde play-off turu mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Rakibine üstünlük kuran takım son 16 turuna yükselecek. GS Avrupa Ligi maç programı futbolseverlerin gündeminde. Peki Galatasaray- AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi…
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi son dakika belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 31 Ocak Cuma bugün gerçekleşti. Kuranın ardından sarı-kırmızılı temsilcimizin play-off rakibi netleşti. Galatasaray, play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Kura çekiminin ardından gözler maç programına çevrildi. Peki Galatasaray- AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe, Galatasaray Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi hakkında bilgiler…
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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma bugün düzenlendi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura ile birlikte temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu.
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GALATASARAY- AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?
Play-off karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanacak.
Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesinde ilk maç 13 Şubat, ikinci karşılaşma (rövanş) ise 20 Şubat’ta oynanacak. Detaylı program kura çekiminin akşamında yayınlanacak.
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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16, çeyrek final, yarı final kura çekimi: 21 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
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İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
AZ Alkmaar - Galatasaray
Porto – Roma
Midtjylland - Real Sociedad
Ajax - Union SG
FCSB - PAOK
Fenerbahçe - Anderlecht
Twente - Bodø/Glimt
Viktoria Plzeň - Ferencváros
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SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı.
Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 19 puanla Lazio oldu. Lazio'nın ardından Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.
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Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö FF, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise Avrupa Ligi'ne ise veda ettiler.