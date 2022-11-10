Pandemi ve beraberinde artan dijitalleşme rüzgarıyla birlikte değerlerine değer katan dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, 2022 yılında kayıp üstüne kayıp yaşıyor.
GAFAM olarak adlandırılan, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft’un bu yıl içinde yaşadığı toplam kayıplar 4 trilyon doları buldu.
10 AYDA 10 TRİLYON DOLARDAN 6 TRİLYON DOLARA DÜŞTÜLER
2022 yılı başında 10 trilyon doları geçen bu 5 teknoloji devinin toplam piyasa değeri, dün itibariyle 6 trilyon dolar seviyesine indi.
Yılbaşından bu yana en büyük kaybı piyasa değeri yüzde 70’ten fazla eriyen Facebook (Meta) yaşarken, Facebook’u yüzde 49’luk değer kaybıyla Amazon, yüzde 41’lik kayıpla Google (Alphabet) ve yüzde 33’lük kayıpla Microsoft takip etti.
5 teknoloji devinin piyasa değerindeki değişim
Bu 5 dev şirket arasındaki en büyük şirket olan Apple’ın yılbaşında 3 trilyon dolara dayanan piyasa değeri ise son 10 ayda yüzde 28 azalarak, 2.1 trilyon dolara geriledi.
İŞTEN ÇIKARMA DALGASI…
Küresel ekonomik büyüme ve enflasyon kaygılarıyla birlikte bozulan teknoloji devlerinin finansal beklentileri, son dönemde işten çıkarma dalgasını da beraberinde getirdi. Son dönemde Apple ve Amazon işe alımları durdururken; Intel bin, Facebook ise 11 bin çalışanını işten çıkarma karar aldı.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlara yolladığı e-postada işten çıkarma gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı: "Maalesef olaylar beklediğim gibi gelişmedi. E-ticaretteki trendler pandemi öncesi trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik düşüş, artan rekabet ve reklamlardaki gerileme gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına yol açtı. Bu konuda hata yaptım ve sorumluluğu üzerime alıyorum."
Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından artık özel bir şirket statüsüne giren Twitter’da da çalışanların yaklaşık yarısı ile yolların ayrılmasına karar verilmişti.
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