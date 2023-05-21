HABERTURK.COM / Reuters

Tüm dünyanın konuştuğu teknoloji yapay zeka G7 zirvesinin de gündemleri arasında yer aldı. Dünyayı faydaları ve riskleri ile ikiye bölen yapay zeka (AI) teknolojisi için G7 liderleri de belirli önlemler alınması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Japonya'nın Hiroşima kentinde bir araya gelen G7 liderleri, "güvenilir yapay zekanın ortak vizyonuna ve hedefine" ulaşma yaklaşımlarının değişebileceğini kabul ederken, bir açıklamada AI gibi dijital teknolojilerin kurallarının "ortak demokratik değerlerine uyumlu" olması gerektiğini belirttiler.

"YARATTIĞI FIRSATLAR VE RİSKLER DEĞERLENDİRİLMELİ"

Anlaşma, G7'ye katılan Avrupa Birliği'nin, bu ay, potansiyel olarak gelişmiş ekonomiler arasında emsal teşkil edebilecek dünyanın ilk kapsamlı AI yasası olan AI teknolojisini düzenlemek için mevzuatı geçirmeye yaklaşmasından sonra geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü yaptığı açıklamada, "AI sistemlerinin, kökenleri ne olursa olsun, doğru, güvenilir, güvenli ve ayrımcı olmamasını istiyoruz" sözlerine yer vermişti.

G7 liderleri, "ChatGPT uygulaması tarafından popülerleştirilen teknolojinin bir alt kümesi olan yaratıcı AI'nın ortaya çıkarttığı fırsatların yanı sıra risklerin de derhal değerlendirmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

G7'nin bu yılki başkanı Japonya, risklerini izlerken AI'nın kamu ve endüstriyel olarak benimsenmesi için destek sözü vererek daha da uzlaşmacı oldu. Başbakan Fumio Kishida, geçen hafta hükümetin AI konseyine verdiği demeçte, "Hem potansiyellerle hem de risklerle doğru bir şekilde başa çıkmak önemlidir" şeklinde konuşmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO