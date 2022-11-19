Radikal bir dönüşümü hedefleyen ve bunu açıkça ifade eden fütürizm akımı özellikleri nelerdir? Astroloji ve fütürizm ilişkisi ne boyuttadır? Fütürizm hakkında merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık. İşte, tüm detaylar…

Fütürizm Nedir?

20.yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde İtalya’dan tüm Avrupa’ya yayılma başarısı gösteren Fütürizm; modern yaşantının verdiği heyecanlardan doğan bir edebiyat akımıdır olarak dikkat çekmektedir. Yenileşmenin yarattığı tüm imkan ve olanaklara bir yönelme olarak ifade edilebilecek olan fütürizm; sanatta sürekliliği, değişkenliği, hareketliliği savunan bir akım olarak da bilinmektedir.

Fütürizmin öncüsü İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti olarak kabul edilmektedir. Marinetti’nin, 1909 yılında Paris’teki Le Figaro gazetesinde yayımladığı Manifesto Futurisit (Fütürizm Bildirisi) adlı yazısı, bu akımın manifestosu olarak kabul edilmektedir.

Fütürizm Akımı Özellikleri

Geçmişin tamamen reddedilmesi anlamına gelen ve dünyanın yarınlarının modern bir anlayışta yattığını ifade eden fütürizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: