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        Haberler Magazin Furkan Kızılay evleniyor - Magazin haberleri

        Furkan Kızılay evleniyor

        'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:29
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          Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi etti.

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          34 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin önünde sevgilisine evlenme teklifi etti.

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          Furkan Kızılay, o anları takipçileriyle paylaştı.

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          Furkan Kızılay, sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiği anları; "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla paylaştı.

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          Tutku Yılmaz da tektaşını böyle gösterdi.

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