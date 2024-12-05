Furkan Kızılay evleniyor
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etti
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Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi etti.
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34 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin önünde sevgilisine evlenme teklifi etti.
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Furkan Kızılay, o anları takipçileriyle paylaştı.
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Furkan Kızılay, sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiği anları; "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla paylaştı.
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Tutku Yılmaz da tektaşını böyle gösterdi.