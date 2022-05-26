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Fulya Zenginer: Bu işin sponsoru olmaz! - Günün Magazin Haberleri

Fulya Zenginer: Bu işin sponsoru olmaz!

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, oğlu Milan ile objektif karşısına geçti. Ayrıca bir takipçisinin, "Doktorunuzdan ve hastaneden memnun musunuz?" sorusunu da cevaplayan ünlü oyuncu, "Bunun işbirliği, sponsoru olmaz. Bence bu tip işbirlikleri etik değil. Ben doğum sürecimde de hastane ve ekibinden memnun kaldım" dedi

26.05.2022 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, 3 gün önce oğlunu dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu, Milan bebek ile birlikte doğum yaptığı hastaneden taburcu oldu.

  • Zenginer, bu fotoğrafını, "Milan evde..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

  • İŞTE MİLAN BEBEK

    Ardından oğluyla birlikte hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan Fulya Zenginer, bu gönderisine, "Milan ve ben... 23.05.22..." ifadelerini not düştü.

  • "BEN DE FOTOĞRAFI ÇEKEN"

    Evren de eşinin paylaşımına, "Ben de fotoğrafı çeken..." yorumunu yaptı. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "BU İŞİN SPONSORU OLMAZ!"

    Ayrıca ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Doktorunuzdan ve hastaneden memnun musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

    Fulya Zenginer, "Bunun işbirliği, sponsoru olmaz. Bence bu tip işbirlikleri etik değil. Ben doğum sürecimde de hastane ve ekibinden memnun kaldım. Benim normal doğum yapmak için diretmem üzerine tüm hemşireler, ebeler sancılı 15 saatimde tüm tatlılıklarıyla, pozitiflikleriyle hep yanımda oldular, doğum sonrası süreçte de öyle..." açıklamasını yaptı.

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