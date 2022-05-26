"BU İŞİN SPONSORU OLMAZ!"

Ayrıca ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Doktorunuzdan ve hastaneden memnun musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Fulya Zenginer, "Bunun işbirliği, sponsoru olmaz. Bence bu tip işbirlikleri etik değil. Ben doğum sürecimde de hastane ve ekibinden memnun kaldım. Benim normal doğum yapmak için diretmem üzerine tüm hemşireler, ebeler sancılı 15 saatimde tüm tatlılıklarıyla, pozitiflikleriyle hep yanımda oldular, doğum sonrası süreçte de öyle..." açıklamasını yaptı.