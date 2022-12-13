FTX Bahamalar'da gayrimenkul zengini çıktı

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Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'inBahamalar'da tutuklanmasının yankıları sürerken, eski CEO'nun ada ülkesindeki mal varlığına dair de yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Öyle ki, Sam Bankman-Fried ve yakın çevresinin, Bahamalar'da sadece bu yıl 256.3 milyon dolar harcadıkları ortaya çıkmış durumda. İngiliz yayın kuruluşu DailyMail'in haberinde, bazıları şirketin üst düzey personeli adına olmak üzere Bahamalar'da mülk satın almak için toplamda 300 milyon dolar harcadığı bilgisi yer alırken, FTX'in baş harfleri 'SBF' olarak da bilinen Bankman-Fried'in 'kişisel derebeyliği' olarak yönetildiği kaydedildi. Reuters'ın analizine göre ise, FTX'in, üst düzey yöneticilerinin ve Bankman-Fried'in ailesinin son iki yılda Bahamalar'da yaklaşık 121 milyon dolar değerinde en az 19 mülk satın aldığı tahmin ediliyor. TOPLAM 35 MÜLK SATIN ALDI Pazartesi gecesi Bahamalar'da tutuklanan ve bu sabah ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından suçlanan Bankman-Fried'in, tek başına 74 milyon dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor. FTX'in ayrıca ada ülkesinde 35 farklı mülk satın aldığı da verilen bilgiler arasında. The Block tarafından alıntılanan ABD hükümet belgelerine göre ise, FTX'in birimlerinden biri, Bahamalar'daki lüks tatil beldesi Albany'deki bir dizi apartman dairesi de dahil olmak üzere, yalnızca 2022'de Bahamalar'daki mülklere 74 milyon dolar harcadı.

Ayrıca, yine aynı belgelerde yer alan bilgilere göre, FTX'in Bahamalar'ın başkenti Nassau'ya ev sahipliği yapan New Providence adasındaki geniş emlak portföyü, Bankman-Fried'in dokuz meslektaşıyla birlikte yaşadığı 30 milyon dolarlık bir çatı katı, üst düzey yöneticiler için ada genelinde apartman daireleri ve şirketin bulunduğu beş dönümlük bir araziyi de içeriyor. FTX'in sahip olduğu tüm mülklerin, sayıları bir milyondan fazla olan ve milyarlarca doları bulan toplu kayıplarla karşı karşıya olan şirketin alacaklılarına ödeme yapmak için satılması öngörülüyor. KURUCUSU 30 MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞIYORDU FTX'in elindeki mülkler ise şu şekilde açıklanıyor. Bahamalar yetkilerinden alınan bilgiye göre, FTX'in yan kuruluşu olan FTX Property Holdings Ltd, 2021 ve 2022'de yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 15 mülk satın aldı.

En pahalı satın alma ise, ünlü golfçü Tiger Woods'un her yıl bir golf turnuvasına ev sahipliği yaptığı bir tatil yeri olan Albany'deki 30 milyon dolarlık bir çatı katıydı. Orchid adlı bir binanın çatı katında yer alan 12 bin metrekarelik altı yatak odalı bir çatı katının Bankman-Fried ve dokuz meslektaşı tarafından paylaşıldığı bildirildi. Bu çatı katının, her defasında mütevazi bir yaşam sürdüğünü açıklayan Bankman-Fried'i yalanladığı belirtiliyor. İngiliz basını, Bankman-Fried'in her açıklamasında mütevazı görünmek için Toyota Corolla kullandığını ve ailesinin Netflix hesabından faydalandığını vurguladığına atıfta bulunuyor. TIGER WOODS VE JUSTIN TIMBERLAKE İLE KOMŞULAR New Providence adasının güneybatı kıyısında yer alan Albany tesisinin ise, FTX'in gayrimenkul harcama 'çılgınlığının' merkez üssü olduğu belirtiliyor. Şirketin, bugüne kadar pahalı tatil beldesinde yaklaşık 72 milyon dolara mal olan yedi kat mülkiyeti satın aldığı kaydediliyor.

FTX'in bir birimi tarafından satın alınan bu mülklerin, şirketin 'kilit personeli' için konut olarak kullanıldığı aktarılırken, bu mülklerde kimlerin yaşadığı ise bilinmiyor. 600 dönümlük bir alana yayılan özel güvenlikli bir site olan Albany, kısmen Tiger Woods ve ünlü şarkıcı Justin Timberlake'e ait olması ile biliniyor. AİLESİNE 16.4 MİLYON DOLARLIK TATİL EVİ ALMIŞ Adanın Old Fort Bay bölgesinde plaj erişimi olan başka bir evin belgelerinde ise, imza sahipleri olarak Bankman-Fried'in ebeveynleri olan Stanford Üniversitesi hukuk profesörleri Joseph Bankman ve Barbara Fried'i bulunuyor.

15 Haziran tarihli belgelerden biri, 16.4 milyon dolarlık mülkün 'tatil evi' olarak kullanım amaçlı olduğunu söylüyor. Old Fort Bay, bir zamanlar Karayipler'de dolaşan korsanlara karşı korunmak için 1700'lerde inşa edilmiş bir İngiliz sömürge kalesinin alanı olan, etrafı çevrili özel bir topluluk olarak ün yapması ile biliniyor. ŞİRKET MERKEZİNE 60 MİLYON DOLAR HARCAYACAKTI Ulaşılan kayıtlarda ayrıca Nassau'da bir sahil yerleşim bölgesi olan One Cable Beach'te üst düzey FTX yöneticileri tarafından satın alınan üç apartman dairesi de yer alıyor. Reuters'e göre, apartmanların maliyeti 950 bin ila 2 milyon dolar arasında değişiyor .

Kayıtlar, FTX'in Nassau'nun ünlü Bay Caddesi'ndeki bir arsa için 4.5 milyon dolar harcadığını ve burada şirketin devasa bir genel merkez kompleksi inşa etmek için 60 milyon dolar harcamayı planladığını da gösteriyor. Bahamalar basınından The Tribune ise, FTX'in ayrıca Veridian Corporate Center'da 2.29 milyon dolara bir dizi ofis satın aldığını da bildiriyor.