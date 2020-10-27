'Biz Fransız markası değiliz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısının ardından çoğu sektörden olduğu gibi teknoloji alanından da bazı firmalar, kamuoyunun gündemi geldi.

Bu teknoloji markalarından biri olan ve Türkiye’de kendi adını taşıyan ilk ürünlerini geçen yıl pazara sunan TCL, bazı boykot listelerinde adının kullanılması üzerine konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

TCL Mobil Türkiye’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, “Boykot edilecek Fransız markaları” ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz.”

HONG KONG'TA KURULDU, 2019'DA TÜRKİYE'YE GELDİ

Verilen bilgiye göre küresel ölçekte televizyon ve mobil cihaz markası olarak faaliyet gösteren tüketici elektroniği şirketi TCL, Hong Kong'da kuruldu.

1981 yılında bu yana faaliyette olan TCL Corporation grubunun ürün portföyü hâlihazırda Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik'te bulunan 160'ı aşkın ülkede satılıyor. TCL’nin TV, mobil telefon, ses cihazları ve akıllı ev ürünleri gibi tüketici elektroniği ürünleri bulunuyor.

2019 yılının Kasım ayında Türkiye'de ilk akıllı telefon modellerini satışa sunan TCL, geçen aylarda da TV modelleri ile Türkiye'deki tüketicilerin karşısına çıkmıştı.