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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Fransız Calvet, 'Signes'i açtı

        Fransız Calvet, 'Signes'i açtı

        Fransız görsel sanatçı Chris Calvet'in 'Signes' sergisi açıldı. Calvet, eserlerinde; doğa ve insan arasındaki kopmaz bağı hem sembollerle hem de modelin ifade gücünü birleştiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 08:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 08:58
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        Fransız Calvet, 'Signes'i açtı
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        Dünyaca ünlü Fransız görsel sanatçı Chris Calvet’in 'Signes' sergisi, 17 Eylül’de 42 Maslak’ta gerçekleşen özel bir açılışla sanatseverlerle buluştu. Gama Gallery’nin ev sahipliği yaptığı geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

        Açılışın en dikkat çekici anlarından biri, Chris Calvet’in canlı model eşliğinde gerçekleştirdiği özel performans oldu. Sanatçı, doğa ve insan arasındaki kopmaz bağı hem sembollerle hem de modelin ifade gücünü ustalıkla birleştirerek izleyicilere benzersiz bir sanat deneyimi sundu.

        Chris Calvet’in doğa ve elementlerden ilham alarak oluşturduğu eserleri keşfetmek için bir araya gelen sanatseverler, sanatçının asırlık Çin kaligrafisine getirdiği yenilikçi ve çağdaş yorumlarla dolu bu seriyi yakından inceleme fırsatı buldu. “Signes” serisi, sanatçının özgün tekniklerini kullanarak, doğanın gücünü ve insanın onunla olan kopmaz bağını sembollerle ifade ediyor. Saf pigmentlerin renk oyunları, geometrik yapıların zenginliği ve serbest kaligrafi teknikleri, eserleri sadece bir görsel deneyim değil, aynı zamanda derin bir duygusal yolculuk haline getiriyor.

        Chris Calvet’in daha önce Paris, Şangay, Roma ve Seul gibi dünyanın birçok önde gelen sanat merkezinde sergilenen 'Signes' sergisi, 12 Ekim’e kadar 42 Maslak Gama Gallery’de ziyaret edilebilecek.

        Chris Calvet Hakkında:

        1979 doğumlu Fransız görsel sanatçı, doğa ve öğelerden (malzemeler, ışık, renkler, şekiller vb.) ilham alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2015 yılında Starter Gallery tarafından fark edilerek, Çin'in Chengdu şehrindeki en büyük müzelerde eserlerini sergileme fırsatı buldu. Alessandra Laneve'nin rehberliğinde tekniğini öğrenip ustalaşarak “Signes” serisini oluşturdu. Bu seri ile birlikte, Paris, Lozan, Hamburg, Roma ve Seul gibi şehirlerde sergilenen çalışmalarıyla uluslararası üne kavuştu. Sanatçı, eserlerinde, seçilmiş modellerin plastik unsurlarını kullanarak insanlık ve doğa arasındaki bağı yansıtmaktadır. Chris Calvet'in eserleri Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni toplamaktadır.

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        #Chris Calvet
        #Signes
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