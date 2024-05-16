Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya özerk bölgesinde şiddet olayları: OHAL ilan edildi, asker sevk edilecek

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından Fransa saatiyle olağanüstü hal (OHAL) yürürlüğe girdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başbakan Gabriel Attal'ın toplantıda, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için kararname sunduğunu belirtti.

Thevenot, bu kapsamda devletin Yeni Kaledonya'daki yetkilerinin güçlendirileceğini ifade ederek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulayabileceğini anlattı.

12 GÜNLÜK OHAL

Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe gireceğini duyuran Thevenot, OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceğini kaydetti.

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Thevenot, Attal'ın, Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz masasına başkanlık edeceğini aktardı.