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        Haberler Yaşam Fransa'nın geleneksel yemeği Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi nedir?

        Fransa'nın geleneksel yemeği Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi nedir?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in bugün oynanan dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Fransız tarifi olan Ratatoille yapmalarını istedi. Peki, Fransa'nın geleneksel yemeği Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 23:17 Güncelleme: 06.12.2023 - 23:17
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          Ratatouille, Fransa'nın güneyinde Provence bölgesinden gelen geleneksel bir sebze yemeğidir. Kabak, patlıcan, domates, biber ve soğan gibi sebzelerin bir araya getirilmesiyle yapılır. İşte bayılacağınız Ratatouille tarifi…

        • 2

          RATATOUILLE MALZEMELERİ NELER?

          Ratatouille için gereken malzemeler şu şekildedir;

          • 2 adet orta boy kabak
          • 2 adet orta boy patlıcan
          • 2 adet orta boy domates
          • 1 adet orta boy soğan
          • 2 adet yeşil biber
          • 2 diş sarımsak
          • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
          • 1 tatlı kaşığı tuz
          • 1/2 çay kaşığı karabiber
        • 3

          RATATOUILLE TARİFİ NEDİR?

          Sos için bir tencere içerisinde küp küp doğranmış soğanları alıp zeytinyağında iyice kavurun. Sarımsak, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekledikten sonra domates püresini ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin.

          Yıkanmış sebzeleri eşit kalınlıkta halka halka dilimleyin. Yuvarlak veya dikdörtgen bir fırın kabının tabanını yağlayıp biraz pişirdiğiniz sostan dökün. Sosun üzerine sırayla sebzelerinizi dizin.

          Tüm sebzelerinizi dizdikten sonra üzerlerine kalan sosu dökün ve 25 dakika 170 derecede pişirin. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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