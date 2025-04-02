Fransa Ligue 1'de 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 27. hafta maçları tamamlandı. Lille, Lyon, Marsilya ve Paris SG haftayı galibiyetle noktaladı. Fransa Ligue 1'de 27. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fransa Ligue 1'de 27. hafta, ev sahibi Lille ve konuk takım Lens arasında oynanan maçla tamamlandı.
Lille, kendi sahasındaki mücadelesinde Lens'i mağlup ederek 1-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 47'ye yükseltti.
Paris SG, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi St Etienne'yi etkili oyunuyla 6-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 71 puana ulaştı.
Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Marsilya, rakibi Reims'e karşı 3-1 mağlup olarak puan kaybetti. Marsilya'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Reims puanını 26'ya yükseltirken Marsilya 49 puanda kaldı.
Strasbourg'a konuk olan Lyon, bu haftaki maçtan 4-2 yenilgiyle ayrıldı. Lyon bu sonuçla birlikte haftayı 45 puanla tamamladı; Strasbourg ise puanını 46'ya yükseltti.
Monaco evinde konuk ettiği Nice'yi 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Brest, deplasmanda Toulouse'yi 4-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Auxerre, rakibi Montpellier'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 35'e yükseltti.
Rennes, 27. haftada oynanan mücadelede Angers'i 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Rennes böylece 32 puana yükseldi. Rennes'i ağırlayan Angers ise 27 puanda kaldı.
Ligin bu haftasında Havre ile Nantes karşı karşıya geldi.