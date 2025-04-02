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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 27. hafta maçları tamamlandı. Lille, Lyon, Marsilya ve Paris SG haftayı galibiyetle noktaladı. Fransa Ligue 1'de 27. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        Fransa Ligue 1'de 27. hafta, ev sahibi Lille ve konuk takım Lens arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Lille, kendi sahasındaki mücadelesinde Lens'i mağlup ederek 1-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 47'ye yükseltti.

        Paris SG, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi St Etienne'yi etkili oyunuyla 6-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 71 puana ulaştı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Marsilya, rakibi Reims'e karşı 3-1 mağlup olarak puan kaybetti. Marsilya'nın bu puan kaybı ile ev sahibi Reims puanını 26'ya yükseltirken Marsilya 49 puanda kaldı.

        Strasbourg'a konuk olan Lyon, bu haftaki maçtan 4-2 yenilgiyle ayrıldı. Lyon bu sonuçla birlikte haftayı 45 puanla tamamladı; Strasbourg ise puanını 46'ya yükseltti.

        Monaco evinde konuk ettiği Nice'yi 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Brest, deplasmanda Toulouse'yi 4-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Auxerre, rakibi Montpellier'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 35'e yükseltti.

        Rennes, 27. haftada oynanan mücadelede Angers'i 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Rennes böylece 32 puana yükseldi. Rennes'i ağırlayan Angers ise 27 puanda kaldı.

        Ligin bu haftasında Havre ile Nantes karşı karşıya geldi.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 27. Haftanın Sonuçları
        28.03.2025 22:45
        Strasbourg
        4
        Olympique Lyon
        2
        İY(0-0)
        29.03.2025 19:00
        Reims
        3
        Marsilya
        1
        İY(1-0)
        29.03.2025 21:00
        Saint Etienne
        1
        Paris St Germain
        6
        İY(1-1)
        29.03.2025 23:05
        Monaco
        2
        Nice
        1
        İY(0-1)
        30.03.2025 16:00
        Toulouse
        2
        Stade Brest 29
        4
        İY(0-2)
        30.03.2025 18:15
        Auxerre
        1
        Montpellier
        0
        İY(0-0)
        30.03.2025 18:15
        Angers
        0
        Rennes
        3
        İY(0-1)
        30.03.2025 18:15
        Havre AC
        3
        Nantes
        2
        İY(2-1)
        30.03.2025 21:45
        Lille
        1
        Lens
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 27. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		27 22 5 0 71 53
        2
        Monaco
        		27 15 5 7 50 20
        3
        Marsilya
        		27 15 4 8 49 18
        4
        Nice
        		27 13 8 6 47 18
        5
        Lille
        		27 13 8 6 47 13
        6
        Strasbourg
        		27 13 7 7 46 10
        7
        Olympique Lyon
        		27 13 6 8 45 15
        8
        Stade Brest 29
        		27 12 4 11 40 0
        9
        Lens
        		27 11 6 10 39 1
        10
        Auxerre
        		27 9 8 10 35 -1
        11
        Toulouse
        		27 9 7 11 34 2
        12
        Rennes
        		27 10 2 15 32 1
        13
        Nantes
        		27 6 9 12 27 -15
        14
        Angers
        		27 7 6 14 27 -19
        15
        Reims
        		27 6 8 13 26 -12
        16
        Havre AC
        		27 7 3 17 24 -28
        17
        Saint Etienne
        		26 5 5 16 20 -37
        18
        Montpellier
        		26 4 3 19 15 -39

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 28. Hafta Maçları
        04.04.2025 21:45
        Nice
        Nantes
        05.04.2025 18:00
        Paris St Germain
        Angers
        05.04.2025 20:00
        Stade Brest 29
        Monaco
        05.04.2025 22:05
        Olympique Lyon
        Lille
        06.04.2025 16:00
        Lens
        Saint Etienne
        06.04.2025 18:15
        Reims
        Strasbourg
        06.04.2025 18:15
        Rennes
        Auxerre
        06.04.2025 18:15
        Montpellier
        Havre AC
        06.04.2025 21:45
        Marsilya
        Toulouse
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