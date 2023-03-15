2 milyon 300 bin Euro toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 'Deprem Karşısında Tek Yürek' adıyla yardım konseri organize edildi. Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı.

Unis face au seisme: Deprem karşısında birleştiler.

CANLI OLARAK YAYINLANDI

Fondation De France işbirliğinde Olympia Konser Salonu'nda düzenlenen konser Fransız devlet kanalı France 2'nin de aralarında olduğu çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.

Fondation de France: Fransa'da özel hayırseverliğin ve özel vakıfların büyümesini teşvik etmek amacıyla Fransız hükümeti tarafından kurulmuş bağımsız bir idari kurum.