2 milyon 300 bin Euro toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için konser düzenledi. Fondation De France işbirliğinde Paris'teki Olympia Konser Salonu'nda 'Deprem Karşısında Tek Yürek' adıyla düzenlenen gecede elde edilen 2 milyon 300 bin Euro, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde zarar gören afetzedeler için kullanılacak
HABERTURK.COM / AA
Fransa'nın başkenti Paris'te, 'Deprem Karşısında Tek Yürek' adıyla yardım konseri organize edildi. Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı.
CANLI OLARAK YAYINLANDI
Fondation De France işbirliğinde Olympia Konser Salonu'nda düzenlenen konser Fransız devlet kanalı France 2'nin de aralarında olduğu çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.
Fondation de France: Fransa'da özel hayırseverliğin ve özel vakıfların büyümesini teşvik etmek amacıyla Fransız hükümeti tarafından kurulmuş bağımsız bir idari kurum.
FAZIL SAY'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak'ında katıldığı konserde Fazıl Say'ın yanı sıra Mentissa, Gims, Zaz, Ycare ve Patrick Bruel, afetzedeler için çaldı / seslendirdi. Fazıl Say, konserde yaptığı konuşmada depremlerden etkilenenlerden bahsederek, konser etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür etti. Say, "Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum" dedi.
Zaz ise haziranda Türkiye'de düzenleyeceği konserin gelirlerini afetzedeler için bağışlayacağını dile getirdi. Konserde sahneye ayrıca Fransız arama kurtarma görevlilerinden Philippe Besson çıktı. Besson, yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'a vardıklarında AFAD ile görüştüklerini ve kente varır varmaz yardım faaliyetlerine başladıklarını belirtti. Pilippe Besson, ayrıca kurtarma arama faaliyeti sırasında 16 yaşında Feyzanur adlı genci nasıl kurtardıklarından da söz etti.
Çok sayıda kişinin katıldığı gecede toplanan bağış rakamı 2 milyon 300 bin Euro olarak açıklandı. Öte yandan bağış kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler bunu Fondation De France'ın internet sitesi ve posta yoluyla yapmaya devam edebilecek.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Fransa'da yardım konserinde 2 milyon 300 bin Euro toplandı/fransa-da-yardim-konserinde-2-milyon-300-bin-euro-toplandi-3573691-magazin
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