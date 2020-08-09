Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan patlamanın ardından ülkelerden yardım gelmeye devam ediyor. Büyük yıkıma uğrayan kentin eski haline dönüştürülmesi ve yeniden canlanması için Fransa ve Birleşmiş Milletler tarafından bugün online gerçekleştirilmesi planlanan donörler konferansı başladı.
Konferansın açılış konuşması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gerçekleştirildi. Macron, dünya güçlerinin farklılıkları bir kenara koyarak Lübnan halkına destek vermesi gerektiğini ifade etti. "Lübnan’ın geleceği tehlikede. Onların yanında olmalıyız" diyen Macron, uluslararası desteğin Lübnan’da, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilmesi gerektiğini ifade etti.
Fransız Cumhurbaşkanı, "Görüş ayrılığına rağmen, herkes Lübnan ve Lübnan halkına destek için bir arada olmalı. Bugünkü görevimiz, hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek" dedi.
KATAR'DAN LÜBNAN'A 50 MİLYON DOLARLIK YARDIM
Toplantıya katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin Lübnan'a 50 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.
Katar'ın Beyrut'un yeniden yapılanma programına katkısının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyleyerek, "Lübnan bu krizi tek başına aşamaz" dedi. Katar Emiri, bu konferansın uluslararası toplumun korkunç patlama nedeniyle Lübnan'a yardım etme kararlılığını teyit ettiğini belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, liman patlamasına karıştığı kanıtlanan herkesin Lübnan yasalarına göre sorumlu tutulacağını söyledi. Avn, "Beyrut'ta yaşanan felaketin insani, sosyal, sağlık, eğitim ve ekonomik düzeylerde nelere yol açtığını ve her evde ne kadar yara bıraktığını anlatmayacağım. Deprem, ekonomik, mali ve mülteci krizlerin ortasındayken bizi vurdu" dedi.
Avn, "Beyrut'un eski haline dönüştürülmesi için büyük ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları özellikle kış gelmeden önce karşılamalıyız" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!