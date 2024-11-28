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        Haberler Spor Futbol İngiltere Frank Lampard'ın yeni durağı Coventry City! - Futbol Haberleri

        Frank Lampard'ın yeni durağı Coventry City!

        İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:40
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        Lampard'ın yeni durağı Coventry City!
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        İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu.

        Coventry City'den yapılan açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz." denildi. Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam, 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi de verildi.

        İngiliz teknik adamın Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta ilk kez takımın başında görev yapacağı kaydedildi.

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