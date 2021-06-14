Forza serisindeki yeni oyun Forza Horizon 5 olacak ve oyun Xbox Series X/S, Xbox One ve PC'ye 9 Kasım'da gelecek. Oyun ayrıca ilk günden itibaren Xbox Game Pass'te de yer alacak. Gördüğümüz fragman ise beklediğimize değecek bir oyun olacağının işareti.

E3 Direct etkinliğinde tanıtılan oyunda ilk dikkat çeken nokta gerçekçi grafikler ve konsolların gelişmiş özelliklerini sonuna kadar kullanan yapısı oldu. Işın izleme gibi teknolojilerin de hakkını veren oyunun fragmanı da görsel şölen sunuyor.

Playground Games tarafından geliştirilen bu açık dünya araç sürme oyununda oyuncular olarak kendimizi Meksika'da buluyoruz. Amerikan filmlerinde gördüğümüz Meksika tasvirlerinin aksine çok renkli ve farklı bir coğrafyası bulunan ülkenin bazı bölümleri dijital ortama neredeyse birebir şekilde aktarılmış.

Oyunda yalnızca çöllerde toz kaldırmakla kalmayacağız. Yağmur ormanlarında zorlu şartlarla mücadele ettiğimiz de olacak, sönmüş bir volkanda yarıştığımız da. Işın izleme teknolojisi de bu mekanların gerçeklik hissini arttırıyor.

Xbox ve Bethesda'nın yaptığı tanıtım etkinliğinde söz alan Phil Spencer, Turn 10 Studios'un şu anda Forza Motorsport serisindeki son oyun üzerinde yoğun şekilde mesai harcadığını da açıkladı. Yani Forza Motorsport hayranları da bir süre bekleyecek.