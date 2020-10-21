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Ford ve Volkswagen'in Kocaeli'de fabrika kuracağı iddialarına Ford Otomotiv Sanayi'den yanıt geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Basın-yayın organlarında, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye'de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır. Konu hakkında Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadesi yer aldı.

Ford ve Volkswagen, ticari araç üretimi, elektrikli araçların batarya teknolojileri, otonom araçların yazılımları ve mobilite servisleri geliştirmek üzere 2018 yılında anlaşmaya varmıştı.