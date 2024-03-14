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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Otosan ZEV-UP projesine katıldı - Otomobil Haberleri

        Ford Otosan ZEV-UP projesine katıldı

        Ford Otosan, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe programı kapsamında ZEV-UP (Zero Emission Vehicle - Urban Project) adlı projeye katıldı. Bu proje, değiştirilebilir batarya sistemine sahip, modüler ve sıfır emisyonlu bir bataryalı elektrikli araç (BEV) geliştirmeyi amaçlıyor. ZEV-UP, kentsel yolcu ve mal taşımacılığı için tasarruflu ve sıfır emisyonlu araç konseptleri üzerine kurulu ve 11 ülkeden 18 paydaşı bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:43
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        Ford Otosan ZEV-UP projesine katıldı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Otosan, geleceğin mobilite çözümlerini geliştirmek amacıyla inovasyon ve AR-GE çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programı kapsamında modüler, kullanıcı odaklı ve sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araç (BEV) geliştirmeyi amaçlayan ZEV-UP projesine katıldı.

        ZEV-UP (Kentsel yolcu taşımacılığı için tasarruflu sıfır emisyonlu araç konseptleri) projesi, 2Zero (Towards Zero Emission Road Transport- Sıfır Emisyonlu Karayolu Taşımacılığına Doğru) ortaklığının bir parçası ve 11 ülkeden 18 paydaşı bir araya getiriyor.

        Avrupa Birliği'nin mali destek sağladığı bu proje kapsamında geliştirilecek elektrikli araç sadece yolcu taşımacılığı değil, aynı zamanda mal taşımacılığı ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor.ZEV-UP aracı, kolaylık, esneklik ve daha düşük işletme maliyetleri sağlayan değiştirilebilir bir batarya sistemine sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

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        ZEV-UP ARAÇ KONSEPTİ ÜÇ FARKLI MODELLE HAYATA GEÇİRİLECEK

        ZEV-UP araç konsepti, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanmış üç farklı modelle hayata geçirilecek. Bu ultra kompakt modeller, rutin olarak kısa mesafeli şehir içi yolculuklar yapan ve aynı zamanda park yeri tasarrufu sağlamak isteyen müşterilerin günlük mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

        Ana model, şehir içi kullanıma uygun kompakt iki kişilik bir araçken, daha uzun aks mesafesine sahip dört kişilik modeli ise ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, bu uzun aks mesafeli model, iki kişilik bir ticari araca dönüştürülebiliyor ve özel bir kargo alanı sayesinde ürün taşımacılığına da olanak tanıyor. ZEV-UP'ın değiştirilebilir batarya sistemi de, hızlı ve kolay batarya değişimi sayesinde şarj deneyiminde esneklik ve sürüş menzilini uzatma avantaj sunacak.

        Ford Otosan, uluslararası düzeyde de elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araçlar gibi alternatif teknolojilerin geliştirilmesi konusunda da rol üstleniyor. Bu vizyon doğrultusunda Ufuk Avrupa gibi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen araştırma projelerinde proje ortağı olarak yer alıyor.

        Ford Otosan, Ufuk Avrupa programında 16 projeden toplam 7,27 milyon avro fon almaya hak kazanarak en çok fon alan sanayi şirketleri sıralamasında birinci sırada yer alıyor.

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