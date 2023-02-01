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Haberler Girişimcilik

Ford Otosan Driventure ile 3 girişime yatırım gerçekleştirdi

Ford Otosan’ın otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek için kurduğu kurumsal risk sermayesi şirketi Driventure, 2022 sonunda neticelendirdiği değerlendirmelerin ardından üç girişime yatırım yaptı. Driventure'un yatırım yaptığı girişimlerin Bluedot, Deepenai, Delivers.AI. olduğu açıklandı

Giriş: 01.02.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ford Otosan Driventure ile 3 girişime yatırım gerçekleştirdi
HABERTURK.COM

Ford Otosan’ın otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek inovatif fikir ve teknolojilerden ilham alan girişimleri bulup büyütmek amacıyla 2019 yılında kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, 2022'de 3 girişime yatırım yaptı.

Akıllı hareketlilik, elektrifikasyon, bağlantılı ve otonom araç teknolojileri, Endüstri 4.0, otomotivde müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odak alanlarında, tohum veya erken aşama seviyesinde olan, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapan Driventure, Ford Otosan odak alanlarında faaliyet gösteren ve gelecekte stratejik iş birliğine dönüşme potansiyeli taşıyan girişimleri değerlendirdi.

Toplamda 10 farklı girişim arasından Bluedot, Deepenai ve Delivers.AI desteklenecek 3 girişim olarak açıklandı.

Elektrikli araç sürücüleri ile şarj istasyonlarını finansal teknolojilerle bir araya getiren akıllı mobilite çözümü platformu Bluedot, Driventure'dan ilk kez 2021 yılında aldığı yatırıma ek olarak 2022'de de yatırım aldı.

Sürücüler bu platform sayesinde araçlarını şarj ettikleri süre boyunca yakınlarındaki restoran, kafe, spor merkezleri gibi pek çok olanaktan Bluedot kullanıcılarına özel indirimlerle faydalanabiliyor.

Yatırım yapılan Deepenai girişimi ise, otonom araçlar için bilgisayar görüsü eğitimini hızlandırmaya yönelik çok sensörlü veri etiketleme araç ve hizmetlerinin yanı sıra Ford Otosan tarafından da aktif olarak kullanılan kalibrasyon araçlarını sunuyor.

Ford Otosan’ın 2022 yılında yatırım gerçekleştirdiği bir diğer firma, teslimat teknolojisi girişimi Delivers.AI oldu. Bu girişim, çevrimiçi sipariş platformlarına, parsel şirketlerine, e-ticaret şirketlerine, restoran ve süpermarket zincirlerine otonom robotik teslimat ağı ile yeni nesil bir teslimat hizmeti sağlıyor.

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