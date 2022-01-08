Fongogo’ya SPK’dan kitle fonlama onayı

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Kitle fonlama platformu Fongogo’nun paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerinde bulunmak üzere listeye alınma başvurusu 6 Ocak 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Fongogo Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çebi, "Kitlelerin gücüyle girişimlerin ve işletmelerin kaynağa ulaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak misyonuyla girişimcilik ekosistemine can suyu olmayı hedefleyerek yola çıktık. SPK lisansı onayımızla birlikte paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerimize başlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde paya dayalı fonlama entegrasyonlarını tamamlayacağımız yeni platformumuza önümüzdeki aylarda borç bazlı kitlesel fonlama yöntemini de ekleyerek, bütüncül bir alternatif finansman platformu olmayı hedefliyoruz" dedi.

'BUGÜNE KADAR 10 MİLYON TL FON AKTARDIK'

85 binin üzerinde üye ile girişimlerin ve projelerin aradıkları kaynağa ulaşımına aracılık ettiklerini vurgulayan Çebi, "Bugüne kadar girişimlere ve projelere 10 milyon TL’nin üzerinde fon aktardık. Bin 500’ün üzerinde fonlama kampanyası yayınlayarak hayallerin hayat bulmasına vesile olduk" diye konuştu.

Uzun vadede katma değer yaratan iş modellerini desteklemek için yola çıktıklarını aktaran Çebi, "Paya dayalı kitle fonlama platformumuzla yatırımcıların halka açık olmayan girişimlere yatırım yapabilmelerini ve sağlanan fonlamayla işletmelerin büyüme hızlarını artırmalarını, daha fazla istihdam yaratmalarını ve yeni yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sosyal girişimleri de destekleyerek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak için şimdiye kadar üstlendiğimiz öncü rolü bu alanda da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KİTLE FONLAMASI NEDİR?

Kitle fonlaması, bir işletmeye, projeye ya da bireye sermaye sağlanması amacıyla birçok küçük desteği bir araya getiren yeni nesil fonlama sistemi olarak tanımlanıyor.

SPK tarafından 3 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” adı altındaki düzenlemeyle kitle fonlama platformlarının yasal uygulama alanı da netleşti. Söz konusu uygulama alanı 27 Ekim 2021 tarihinde SPK’nın yayımladığı “Kitle Fonlaması Tebliği” ile genişleyerek borçlanmaya dayalı kitle fonlamasını da kapsadı.

Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama faaliyetleri, SPK tarafından listelenen/yetkilendirilen kitle fonlama platformları aracılığıyla yapılıyor.