Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı

REKLAM advertisement1

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ile CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, turizm sektöründeki son durumu değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mete Vardar, turizm sektörüyle ilgili genel bir değerlendirme yaparken şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılı tüm hedeflerimizin üzerine çıktığımız oldukça verimli bir seneydi. Bu bizi cesaretlendirdi ve beklentileri yükselttik ancak beklentilerin altında kalındı. Haziran ve temmuz aylarında otellerdeki doluluk beklentileri karşılamadı. Ege'de yüzde 65-70, Akdeniz'de ise yüzde 75-80'lik doluluk oranlarını görüyoruz. Dış pazardan yaşanan kaybın iki nedeni var. Birincisi dünyada pandemi sonrası turizmde patlama yaşandı ancak bu yıl geçen yıla göre daha az kişi seyahat ediyor. İkinci neden ise ülkemiz yerine başka ülkeleri tercih eden tatilciler var. Fiyatlar bunda etkili. Özellikle Mısır fiyat avantajıyla tercih ediliyor.

REKLAM

Döviz kurundaki artış ve enflasyona rağmen mayıs ayındaki fiyatlar korunuyor. Bu yerli turist için ekim ayına kadar bir fırsat gibi görünüyor. Ağustos ayı ile birlikte geçen yılın üstünde talep olmasını bekliyoruz. Sektör, son dönemdeki kaybı önümüzdeki aylarda telafi etmek için çalışıyor.

VİZE PROBLEMİ YURTDIŞI TURLARI ETKİLİYOR

Yurt dışında tatil yapmak isteyen Türk vatandaşları vize problemi yaşıyor. Vize reddinin dışında randevu için çok ileri tarihler veriliyor. 4 kişilik bir aile kişi başı 4 bin 500 TL'den yaklaşık 18 bin TL vererek ret alma olasılığı bulunan vize başvurularından kaçınıyor.

RUSLAR ANTALYA'DAN EV ALIP KİRALIYOR

Antalya'dan ev satın alan Rusya vatandaşları bu evleri tatil döneminde kiralıyor, bu da otellerden bu yöne doğru bir kayma oluşturabiliyor."

DEPREM CİDDİ BİR İZ BIRAKTI

Mete Vardar, deprem felaketinin de turizmde büyük yara açtığını belirterek, "4 Kasım 2022 tarihinde “Erken Rezervasyon” kampanyamızı başlattık. 2022 yılı tüm hedeflerimizin üzerine çıktığımız oldukça verimli bir seneydi. Bu bizi cesaretlendirdi ve tüm sektör gibi sezon planlamamızı da bu doğrultuda yaparak çok önemli hedefler belirledik. Kasım-Aralık-Ocak aylarını kendi açımızdan değerlendirdiğimizde tüm departmanlarımıza koyduğumuz bütçe hedeflerinin üzerinde seyrediyorduk. Ancak, hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat 2023 depremi sektörde çok ciddi bir iz bıraktı. Depremin ardından biz Jolly olarak 2 aylık süre boyunca bölgeye yapacağımız katkılara öncelik vererek tüm desteklerimizi seferber ettik. Halen hem bireysel hem de Jolly olarak bölgeye desteklerimiz devam ediyor. İki aylık arayı Haziran, Temmuz aylarında yaptığımız ve yoğun talepler doğrultusunda Ağustos ayında da yapacağımızı ön gördüğümüz satışlarla birlikte kapatacağımızı, yıllık hedeflerimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Deprem bölgesi kültür turlarının odak lokasyonuydu, bu nedenle kültür turlarında bir miktar düşüş olsa da yurtdışı turlar, Kıbrıs turları, bilet ve M.I.C.E. departmanlarımızda hedeflediğimiz bütçenin üstüne çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Otellerin yüzde 90’ının son dönem eklenen maliyetleri fiyatlara yansıtmadığını ifade eden Vardar, "Yabancı turist talebindeki azlığı iç pazar misafirinin değerlendirebilmesi ve en uygun fiyatları kullanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Yerli turistte kişi sayısında bir düşüş yaşanmadığını belirten Vardar, "Ancak geceleme sayısında bir gerileme var. Örneğin bizim iç pazardaki geceleme ortalamamız 5,7 iken 4.6’ya düştü" dedi.

KDV BİR SÜRE ERTELENMELİ

Turizm sektörünün artan maliyetler nedeniyle desteğe ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan Mete Vardar, "KDV'de, kurumlar vergisinde ve personel giderlerimizde ortaya çıkan artışların yanı sıra diğer maliyetlerde de bir artış söz konusu. Sezonun ortasında fiyat artışına gidilmemesi, yerli turistin gönlünce hak ettiği tatili yapabilmesi için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle seyahat acentelerine ve otelci dostlarımıza destek sağlanabilir ya da en azından bu vergiler bir süre ertelenebilir" dedi.