Türkiye Sigorta ikinci kuruluş yıldönümünü kutluyor. 2 yılda bir çok alanda pazar payı açısından ilk sıraya yerleşen Türkiye Sigorta'nın Genel Müdürü Atilla Benli, global bir şirket olmak için 5 yıl içinde somut adım atma 10 yıl içinde de bu hayali gerçekleştirme stratejilerinin devam ettiğini hatta 5 yıllık adım atma hedeflerini 3'e çektiklerini söyledi. Yıldönümü için düzenlenen toplantıda konuşan Benli, sigorta sektöründeki prim artışlarına eleştirenlere karşı bir yandan sigortalanan ürünün değerine diğer yandan kur artışı ile yükselen yedek parça maliyetlerine vurgu yaptı.

Benli, yüksek enflasyondan en çok mağdur olan kesimin sigortacılar olduğunu belirterek, "Manav olsak müşteriler maliyet artışlarını anlardı. Belki 1 hafta içinde fiyat yüzde 100 değişebiliyor. Ancak biz sigortacılar olarak derdimizi anlatmamız için zamana ihtiyacımız var. Sigortada prim artışları sigortalanan ürünün fiyat artışını yansıtıyor. Ürünün değer artışını çıktığımızda diğer sektörlerin yanında sigortanın esamesi okunmaz. Kur yedek parça maliyeti yüzde 100'ün üzerinde artıyor. 100 liralık prime karşı 214 lira maliyet ödüyoruz" dedi.

Mevcut koşulların zorluğunu dile getiren Benli, sektör olarak vatandaşın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi çaba sarf ettiklerini belirterek "Diğer yandan bu sektörü aktüeryal olarak zorda bırakmamız gerekiyor" dedi.Türkiye Sigorta ikinci kuruluş yıldönümünü kutluyor. 2 yılda bir çok alanda pazar payı açısından ilk sıraya yerleşen Türkiye Sigorta'nın Genel Müdürü Atilla Benli, global bir şirket olmak için 5 yıl içinde somut adım atma 10 yıl içinde de bu hayali gerçekleştirme stratejilerinin devam ettiğini hatta 5 yıllık adım atma hedeflerini 3'e çektiklerini söyledi.

Yıldönümü için düzenlenen toplantıda konuşan Benli, sigorta sektöründeki prim artışlarına eleştirenlere karşı bir yandan sigortalanan ürünün değerine diğer yandan kur artışı ile yükselen yedek parça maliyetlerine vurgu yaptı. Benli, yüksek enflasyondan en çok mağdur olan kesimin sigortacılar olduğunu belirterek, "Manav olsak müşteriler maliyet artışlarını anlardı. Belki 1 hafta içinde fiyat yüzde 100 değişebiliyor. Ancak biz sigortacılar olarak derdimizi anlatmamız için zamana ihtiyacımız var. Sigortada prim artışları sigortalanan ürünün fiyat artışını yansıtıyor. Ürünün değer artışını çıktığımızda diğer sektörlerin yanında sigortanın esamesi okunmaz. Kur yedek parça maliyeti yüzde 100'ün üzerinde artıyor. 100 liralık prime karşı 214 lira maliyet ödüyoruz" dedi. Mevcut koşulların zorluğunu dile getiren Benli, sektör olarak vatandaşın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi çaba sarf ettiklerini belirterek "Diğer yandan bu sektörü aktüeryal olarak zorda bırakmamız gerekiyor" dedi.

ENFLASYON VE MALİ KAR ARASINDAKİ FARK OLUMSUZ ETKİLİYOR

Daha önceki dönemlerde yüksek faizler nedeniyle mali kar da elde eden sektörün artık bu olanağının bulunmadığını da ifade eden Benli, enflasyon ve mali gelir arasındaki farktan olumsuz etkilendiklerini söyledi. Ancak sektörün reel anlamda büyüdüğünü kaydeden Benli, "Yeni şartlara yönelik önlemlerimizi alıyoruz. Finans yöneticilerimiz çok iyi. Zaten asıl olan da faaliyetimizden elde ettiğimiz gelir" dedi. Benli, sigorta ve küresel ısınmaya yönelik bir soru üzerine sigorta şirketlerinin çevre konusunda çok duyarlı hale geldiğini belirterek önümüzdeki dönemde çevreye zarar şirketlerin sigortasının yapılmayacağını dile getirdi.

STRATEJİK VARLIKLARI SİGORTALADI

Benli, “Bir ve birlik olmak üzere yola çıkarak dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi rekor bir sürede tamamladık. Birleşmemizin ardından geçen 2 yılda adımızdan aldığımız güçle hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Dijitalleşme yolculuğunda sigortacılığa yepyeni bir soluk getirerek Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdik. Ülkemizin stratejik varlıklarından olan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 sondaj kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 6A uyduları, Oruç Reis Gemisi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü güvencemiz altına aldık. İki yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık” dedi.

Her geçen gün büyüyerek müşteri sayılarını 12,7 milyona çıkardıklarını belirten Atilla Benli: “Hayat branşında prim üretimini 4,2 milyara; hayat dışı branşta pirim üretimini ise 14,8 milyara yükselttik. 2,7 milyon adet BES sözleşmesi ve 2,9 milyon adet OKS sözleşme yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. BES ve OKS de toplam fon büyüklüğümüz 67,3 milyara ulaştı. Kurumsal ve finansal performansımızla verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduğumuzu kanıtlamaya devam ediyoruz” diyerek iki yıl içinde aldıkları yolu özetledi.

'SİGORTACILIĞI HAKETTİĞİ KONUMA TAŞIYACAĞIZ'

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Benli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gücümüzü iyilik için kullanma anlayışımızla büyük bir sosyal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda da finansal performansımızla sınırlı kalmayarak sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdik. Bu kapsamda, 42. ve 43. İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşarak sivil toplum kuruluşları yararına bağış topladık.

“Birlikte Yürüyelim” projesi ile 100 görme engelli öğrencimizin akıllı baston ile buluşmasına destek sağladık. “Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım” projesi kapsamında ise köy okullarına 1.820 kitap ulaştırdık. Ayrıca 26.150 fidan dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hayalimizi gerçekleştirdik. Spor alanında da ülkemize büyük başarılar yaşatan ve dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın yanında yer alarak onların başarılarına destek olduk. Bunların yanı sıra dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen, uluslararası başarılara imza atan; Türk basketboluna olan inancımızla Basketbol Süper Ligi’ne isim sponsoru olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne adımızı verdik” dedi.

Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktıklarını belirten Atilla Benli, Türkiye Sigorta olarak konuya milli bir görev olarak baktıklarını söyledi. Gelecek dönemde de müşterilerinin yaşamlarına değer katarken, Türkiye isminden aldıkları sorumluluk ve sektörün lider şirketi olarak sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklandıklarının altını çizdi.