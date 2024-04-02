Fitre ne kadar? 2024 Ramazan ayı fitresi kimlere verilir, nasıl hesaplanır?
İslam alemi 11 Mart Pazartesi günü Ramazan ayını karşıladı. 30 gün boyunca tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayrama artık sayılı günlerin kalmasıyla Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken fitre miktarı araştırması sıklaştı. İbadetini yerine getirecek olanların gözü "2024 fitre ne kadar, fitre kimlere verilir?" sorularına çevrildi. İşte, Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları...
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Ramazan ayının sonuna yetişen dinen zengin olan her müslümanın, halk arasında fitre diye de bilinen fıtır sadakasını belirli kimselere vermesi vaciptir. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak verilen fitre miktarı her sene Diyanet tarafından belirleniyor. Peki, fitre ne kadar, kaç TL? İşte fitrenin kimlere ve ne zaman verileceğine dair bilgiler...
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2024 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 Türk lirası olarak belirledi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtilerek, şunları söyledi;
Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.
Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.
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FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre; fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
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FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).
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FİTRE NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.