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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch Ratings'den Türkiye paneli - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch Ratings'den Türkiye açıklaması! 'Atılması gereken adımlar var'

        Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomi politikalarının sürdürüleceğine ilişkin kararlılığın devam ettiğini belirterek, "Bundan sonra, enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için politikaların ne ölçüde daha da sıkılaştırılacağını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, dezenflasyon sürecini ve TCMB'nin çalışmasını desteklemek için sadece para politikası tarafında değil, diğer politika seviyelerinde de atılması gereken adımlar var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:50
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        Fitch Ratings'den Türkiye açıklaması
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        Fitch Ratings tarafından, kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve bunun Türkiye'deki bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar, uluslararası kamu finansmanı ve şirketler üzerindeki etkilerini tartışmak üzere çevrim içi ortamda bir panel düzenlendi.

        Panelde konuşan Morales, Türkiye ekonomisinde kırılganlıkların azaldığını ve cari açıkta daralmanın sürdüğünü dile getirdi.

        Morales, Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin cari açığa yansıdığını belirterek, uluslararası rezervlerin mart ayının başındaki seviyelere yeniden yükseldiğini söyledi.

        'DAHA FAZLA GÜVENİMİZ VAR'

        Öte yandan Türkiye'de şu anda temel politika zorluğunun enflasyon olduğunu ifade eden Morales, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, ekonomi politikasının sürdürüleceğine ilişkin daha fazla güvenimiz var ve bu politika yönünde kararlılık olduğuna ilişkin başka işaretler de gördük. Martta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde beklenmedik bir artış yaptığını ve seçim sonrası siyasi otoritenin ekonomi programı onayladığını da gördük" dedi.

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        Türkiye'deki gelişmeleri takip edeceklerini kaydeden Morales, "Bundan sonra, enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için politikaların ne ölçüde daha da sıkılaştırılacağını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, dezenflasyon sürecini ve TCMB'nin çalışmasını desteklemek için sadece para politikası tarafında değil, diğer politika seviyelerinde de atılması gereken adımlar var" diye konuştu.

        Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı Lindsey Liddell, ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ve para politikasının sıkılaştırılmasının yanı sıra makro ihtiyati düzenlemelerin de basitleştirilmesinin bankalar için baskıların hafifletilmesine yardımcı olduğunu aktardı.

        Son aylarda Türk bankalarının ihraçlarında büyük bir artış gözlemlediklerini belirten Liddell, bankalar için bazı risklerin sürdüğünü de kaydetti.

        Panelde Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Uluslararası Kamu Finansmanı Direktörü Nilay Akyıldız, Banka Dışı Finansal Kurumlar Direktörü Levent Topçu ve EMEA Endüstriyel Derecelendirme Grubu Başkanı Paul Lund da değerlendirmelerde bulundu.

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