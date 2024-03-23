Fitch, İngiltere'nin not görünümünü revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Fitch'in Ekim 2022'de ülkenin not görünümünü "negatif" olarak revize etmesinden bu yana ekonomik politika risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2025'in sonundan itibaren genel olarak istikrarlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun düşük enerji fiyatlarına bağlı olarak belirgin şekilde yavaşladığı, ancak çekirdek ve hizmet enflasyonunun nispeten yüksek kalmaya devam ettiği ve bunun da kısmen hala sıkı olan iş gücü piyasasının yansıması olduğu aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, devam eden hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışı nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimine başlama zamanlaması konusunda temkinli davranmasının ve faiz oranlarının kademeli olarak 2024 sonunda yüzde 4,5'e ve 2025 sonunda yüzde 3,5'e düşürülmesinin beklendiği ifade edildi.