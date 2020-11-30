First Lady Beyaz Saray'dan sessizce ayrılmayacak

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ABD başkanlık seçimlerini kaybeden mevcut başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın kitap yazma hazırlığında olduğu ifade edildi.

Page Six'in aktardığı haberde, "First Lady Melania Trump, Beyaz Saray anılarını yazmak için görüşmeler yapıyor. Bu onun kendi parasını kazanması için bir fırsat" ifadelerini kullanıldı.

Page Six'e konuşan bir kaynak, "Bana eşi Donald Trump'ın onu cesaretlendirdiği söylendi. Ancak kitabın henüz yazmaya başlandığı bile bilmiyoruz" dedi.

Melania'nın Beyaz Saray'da geçirdiği günleri anlatacağı belirtilirken, özel hayatına değinmesi beklenmiyor. Öte yandan, Melania'nın deneyimleri, Slovenya'dan ABD'ye taşınma süreci, eşi Trump'la tanışma hikayesini anlatması bekleniyor.

Page Six'e konuşan bir kaynak, "Eski arkadaşı ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'un ihanetinin ardından Melania'nın hikayesi çok para edebilir"

Wolkoff "Melania ve Ben" adlı bir kitap yazmıştı, bu kitapta, First Lady'nin eşi Trump, kızı Ivanka ve diğer çocuklarıyla ilişkilerini anlatmış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.