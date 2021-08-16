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Finlandiya merkezli global ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding AŞ’yi (Elif) satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Elif Holding açıklamasına göre, söz konusu işlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif, Türkiye ve Mısır’da son teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip. Şirket, 50'yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200'den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunarken, alanında bölge lideri konumunda bulunuyor.

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki ise 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri olarak görülüyor. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

"ELİF'İN GÜÇLÜ VE YETENEKLİ LİDERLİK EKİBİ İLE MÜŞTERİLERİNE ODAKLANMASINDAN ETKİLENDİK"

Huhtamaki Başkanı ve CEO'su Charles Heaulme satış ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu satın almayı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Harika bir portföy, sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma ve yüksek büyüme hedefleri ile Elif, Huhtamaki için mükemmel bir seçimdir. Elif'in kendi alanlarında lider olan çok uluslu şirketlerle onlarca yıllık stratejik ortaklıklar ve Elif'in güçlü ve yetenekli liderlik ekibi ile müşterilerine odaklanmasından etkilendik. 2030 büyüme stratejimiz, özellikle Elif'in güçlü bir şekilde desteklediği sürdürülebilirlik ve rekabetçilik odaklıdır. Başarılarını yeni sahiplik altında sürdürmek için Elif'in yönetimi ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Elif'in Grup CEO'su Selçuk Yarangűmelioğlu, Elif'in Grup CFO'su ve MEA GM Mehmet Çayirezmez'i, liderlik ekibini ve tüm Elif organizasyonunu Huhtamaki ailesine davet etmekten mutluluk duyuyorum. Mevcut güçlü temelleri birlikte inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz," dedi

"MUTHAMAKİ'YE KATILMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ"

Elif CEO'su Selçuk Yarangűmelioğlu ise, “Sürdürülebilirlik ve büyüme vizyonumuzu paylaşan bir şirket olan Huhtamaki'ye katılmaktan heyecan duyuyoruz. Elif, sınıfının en iyisi varlık tabanı, hizmet ve kalite ile her zaman çok uluslu şirketler için özel bir ortak olmuştur. Yeni sahiplik altında, küresel olarak müşteri tabanımıza sürdürülebilir çözümler sunmaya, hızla büyüyen gelişmekte olan pazarlara odaklanmamızı güçlendirmeye, ölçek aracılığıyla sinerjiler gerçekleştirmeye ve yeteneklerimizi genişletmeye devam edeceğiz.”

SATIŞ BEDELİ 412 MİLYON EURO

Huhtamaki, Elif'i 412 milyon Euro (483 milyon dolar) nakitsiz borçsuz satın alma fiyatı karşılığında satın alacak. İşletme, Huhtamaki'nin Esnek Ambalaj iş segmentinin bir parçası olacak. Huhtamaki'nin Elif'i satın almasının finansmanını desteklemek için Huhtamaki Oyj, aynı zamanda işlemde danışman olarak da görev yapan Citi ile 500 milyon dolar tutarında bir köprü finansmanı anlaşması imzaladı. Her iki şirketin de kapanışa kadar her zamanki gibi çalışmaya devam edeceği belirtildi