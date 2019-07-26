26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının içerisindeki önemli başlıklar arasında fındık fiyatları da yer alıyor. Erdoğan, fındık fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladı. İşte 2019 fındık fiyatları...
FINDIK FİYATINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Genişletilmiş İl Başkanları Toplansı'nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatı ile ilgili açıklaması şöyle:
"Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak fındıkta işbirliği çalışmalarını başlattık. Önemli bir adım atmış olduk. Biz fındık üreticilerini hep destekledik. Bu işin soygununu yapanlar var. TMO'yu devreye soktuk. Fındık üreticimize 8,5 milyar lira destekeleme ödemesi yaptık. Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmelerde TMO'yu görevlendirerek taban fiyat oluşmasını sağladık. TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticlerine müjde vermek istiyorum. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 liradır. Mazot, gübre desteki ve alan bazlı destekle kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor. Kurban Bayramı akabinde alıma geçiliyor."
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