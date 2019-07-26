Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

"TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar hazırlayanların başına geçecektir. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Hiç kimse samimiyetimizden gayretimizden şüphe edemez. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların gerisinde bu anlayışla hareket etme gayretimiz var. Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Şu ana kadar bunu başarıyla yürüttük. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bir yerlerden izin almamıza gerek yok. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye evsahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız.

"KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ"

Yüzde 75 hayır diyeni Avrupa'ya aldılar, Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizi dışarıda bıraktılar. Busunuz, hiçbir zaman sözünüzü tutmadınız. Aynı şeyi şu an maalesef F-35 konusunda da sürdürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa biz kabile devleti değiliz, kabile hiç değiliz, biz 2000 yıllık geçmişe sahibiz.

"SİZ VERMEZSENİZ BAŞKA YERLERE DÖNERİZ"

Şimdi F-35'le biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra Patriot satmayıp niye S-400 alıyorsunuz diyorlar. Şimdi ABD kongresine sesleniyorum; biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Şimdi Sayın Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik. Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız.

Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır.

Terörle bizi yalnız bırakan stratejik ortaklar var. Biz NATO üyesiyiz, nasıl oluyor da bizi yalnız bırakıyorlar. Ama bu ortaklar bizi ev sahibi yaptılar. Sayın Obama ile Antalya'da G-20 Zirvesi'nde konuştuk konuştuk, ne oldu, hala verecekler!

İsrail'in yanında kim yer alıyorsa biz onların karşısındayız. Filistinlilerin feryatlarına kulaklarını tıkayanlar, kendi değerlerini kendi elleriyle yıkanlardır. Biz AB'yi en büyük yol arkadaşımız olarak görüyoruz, görmeye devam etmek istiyoruz. AB'nin de bize aynı anlayışla yaklaşmasını istiyoruz. Mülteci meselesiyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen, vize muafiyetine kadar kulağının üstüne yattıklarını biliyoruz. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz.