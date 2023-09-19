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        Haberler Gündem Eğitim Fındık Eksperliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Fındık Eksperliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fındık Eksperliği bölümü iş imkanları

        Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca genç hangi bölümleri tercih edeceği ve o bölümlerin ön lisans mı yoksa lisans programında mı eğitim verdiği konusunda araştırmalar yapmaya devam ediyor. Binlerce üniversitede birçok bölüm olması öğrencilerin ve velilerin tercih yapmasını zorlaştırabiliyor. Çok fazla duyulmayan bölümler arasında olan Fındık Eksperliği bölümü de son zamanlarda dikkat çeken ön lisans programları arasında yer alıyor. Peki Fındık Eksperliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fındık Eksperliği bölümü eğitim süresi kaç yıl? Fındık Eksperliği bölümü dersleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:51
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        Fındık Eksperliği bölümü nedir?
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        Fındık Eksperliği bölümü ön lisans programları arasında çok fazla bilinmemektedir. Giresun Üniversitesi’nde öğrenci alımına başlanan bölümde amaç fındık eksperliği alanında yetkin kişiler yetiştirmektir. Peki Fındık Eksperliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fındık Eksperliği bölümü eğitim süresi kaç yıl? Fındık Eksperliği bölümü dersleri nelerdir?

        Fındık Eksperliği Bölümü Nedir? Fındık Eksperliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Fındığın üretimi, işlenmesi, pazarlanması, depolanması ile ilgili tüm konularda donanımlı insan gücü yetiştiren bölüme Fındık Eksperliği Bölümü denir. 1986 -1987 eğitim-öğretim yılında kurulmuş olan Fındık Eksperliği bölümü Sadece Giresun Üniversitesi’nde vardır. 2 yıllık bir ön lisans programı olan Fındık Eksperliği bölümüne her yıl 30’a yakın öğrenci alımı yapılmaktadır.

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        Fındık Eksperliği Mezunları Ne İş Yapar?

        Fındık fidanının dikiminden ürünün hasadına kadar fındık üretiminin bütün aşamalarını öğrenen Fındık Eksperliği bölümü öğrencileri programı başarıyla bitirdikten sonra fındık eksperi unvanını kazanırlar. Fındık üretimi ve pazarlaması üzerine donanım sahibi olan bu kişilerin görev tanımları ise şöyledir;

        • - Fındık üretimi yapılacak toprağın belirlenmesi ve bakımı
        • - Fidanların dikilmesi
        • - Fındıkların toplanması ve satıcıya ulaştırılması
        • - Fındık üretimi hakkında çiftçiler bilgilendirmek
        • - Fındığın gübreleme işlemlerini tamamlamak
        • - Üretilen fındıkların fiyat aralığını belirlemek

        Fındık Eksperliği Mezunları İş Olanakları Nelerdir? Fındık Eksperliği Mezunları Nerede Çalışır?

        Fındık Eksperliği bölümünde başarı ile mezun olan öğrenciler hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlarda iş olanaklarına sahiptirler. Ziraat mühendislerin denetimi altında fındık yetiştiriciliğinin tüm aşamalarında rol sahibi olan fındık eksperlerinin çalışabilecekleri yerler şunlardır;

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        - Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları

        - Fiskobirlik

        - Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracat Baş Kontrolörlükleri

        - Fındık fabrikaları

        - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

        Fındık Eksperliği Bölümü Dersleri

        Fındık Eksperliği bölümünü tercih eden öğrenciler 2 yıl boyunca sayısal ağırlıklı olmak üzere birçok dersten sorumlu tutulurlar. Fındık Eksperliği bölümü tercih eden öğrencilerin öğrenim boyunca göreceği dersler şunlardır;

        - Bitki Yetiştirme Tekniği

        - Genel Botanik

        - Genel Matematik

        - Temel Bilgisayar

        - Temel Kimya

        - Klimatoloji ve Bitki İşleri

        - Toprak Bilgisi

        - Temel Kimya

        - Bitki Besleme Tekniği

        - Fındık Tarımı

        - Fındık Hasat Harman Depo ve Son.

        - Tarımsal Pazarlama

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        - Tarım Ekonomisi ve Kooperatifçilik

        - Bitki Besleme Tekniği

        - Fındık Alım Esasları

        - Bitki Yetiştirme Tekniği

        - Zirai Yayım ve Haberleşme

        - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

        - Gübreler ve Gübreleme

        - İstatistik

        - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

        - Türk Dili

        - İşletme Yönetimi

        - Toprak ve Çevre Kirliliği

        - Fındık Alım Esasları

        - İş Ahlakı ve Değerler Eğitimi

        - Kalite Güvence ve Standart

        -İngilizce

        - İş Yeri Eğitimi

        - Zirai Mücadele

        2 yıllık ön lisans programını başarıyla bitiren Fındık Eksperliği bölümü mezunları aynı zamanda ÖSYM tarafından her yıl yapılan DGS’ na girerek başarılı puan almaları durumunda Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir ve lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Fındık Eksperliği bölümü öğrencileri 4. Dönemde stajlarını da tamamlamak zorundadır.

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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