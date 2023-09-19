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        Haberler Gündem Eğitim Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır İş İmkanları Neler?

        Fidan Yetiştiriciliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır ve iş imkanları neler?

        Ülkemiz coğrafi konumu, iklim şartları, ekolojik koşulları bakımından fidan yetiştiriciliği alanında oldukça zengin ve önemli bir iş alanına sahiptir. İklim çeşitliliği sayesinde birçok farklı türde bitki yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde bu denli önemli konumda olan tarım ve orman işleri ile ilgili üniversitelerde birçok bölümde eğitimler verilmeye başlanmıştır. Peki Fidan yetiştiriciliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fidan yetiştiriciliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:50
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        Fidan Yetiştiriciliği bölümü nedir?
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        Üniversitelerin meslek yüksek okullarında ön lisans programlarından biri olan fidan yetiştiriciliği bölümü son dönemlerde dikkat çeken bölümler arasında yer almaktadır. İş imkanları açısından da gençlere fazlasıyla istihdam sağlanan bölümler arasındadır.

        Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Nedir? Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Fidan yetiştiriciliği bölümünün temel amacı, meyve, bitki ve süs bitkisi gibi birçok farklı türde fidanların üretimi, bakımı, aşılanması, ilaçlanması ve dağıtımı gibi her aşamasında destek olacak donanımlı teknikerler yetiştirmektir. Üniversitelerin meslek yüksek okullarında öğrencilere eğitim verilen fidan yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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        Fidan Yetiştiriciliği Mezunları Ne İş Yapar?

        Fidan yetiştiriciliği mezunları ne iş yapar? sorusu üniversitede bu bölümü tercih etmek isteyen birçok öğrenci tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlanmıştır. 2 yıllık fidan yetiştiriciliği bölümünü başarı ile tamamlayan mezunlar ziraat teknikeri unvanını alarak hem kamuda hem de özel sektörde çalışma fırsatı elde ederler. Fidan yetiştiriciliği bölümü mezunlarının yaptıkları işlerden bazıları şöyle sıralanabilir;

        • Yetiştirilecek olan fidanlar için uygun toprak analizi yapılır ve belirlenir.
        • Yetiştirilecek olan fidanların organizasyonu yapılır.
        • Fidanların yetiştirilmesinde kullanılacak teknik ve yöntemlere karar verilir.
        • Fidanların tohumlanması, aşılanması, sulama, gübreleme ve budama işlemleri de yine teknikerler tarafından yapılmaktadır.
        • Fidanların satıcıya ulaştırılması ve pazarlaması da teknikerlerin işleri arasındadır.
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        Fidan Yetiştiriciliği Mezunları İş Olanakları Nelerdir? Fidan Yetiştiriciliği mezunları Nerede Çalışır?

        Fidan yetiştiriciliği bölümü mezunları hem kamu alanında hem de özel sektörde birçok alanda ziraat teknikeri unvanı ile iş bulabilme fırsatına sahiptir. Aynı zamanda ziraat teknikerleri kendi sera ya da fidanlıklarını da kurarak kendi işlerini yapabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar KPSS’ ye girerek yeterli puanı almak zorundadır. Bölümü başarı ile tamamlayan mezunların iş imkanları şöyledir;

        • Orman Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşlar
        • Belediyeler
        • Tarım ve ziraat sektörü
        • Özel fidanlık işletmeleri
        • Üniversiteler
        • Araştırma enstitüleri
        • Peyzaj şirketleri
        • Fidan üretim kooperatifleri
        • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlar
        • Tarımsal ilaç ve tohumlama şirketleri

        Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

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        Fidan yetiştiriciliği bölümü dört ara dönemden oluşan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler ağırlıklı olarak teknik dersler görmektedir. Seçmeli derslerin de bulunduğu bölümde uygulamalı derslerle de öğrenciler fidan yetiştiriciliği alanında donanım sahibi olmaktadır.

        Fidan yetiştiriciliği bölümlerindeki derslerin bazıları ise şunlardır;

        • Toprak bilimi
        • Bitki morfolojisi
        • Sulama teknikleri
        • Genel bağcılık
        • Fidanlık Tesisi ve Yönetimi
        • Bitki Fizyolojisi
        • İklim Bilimi
        • Organik Tarım
        • Ilıman İklim Meyve Türleri
        • Genetik ve Islah
        • Bitki Besleme ve Gübreleme
        • Bitki kimyası
        • Dış Mekân Süs Bitkileri Üretimi
        • Fidancılıkta mekanizasyon
        • Budama tekniği
        • Park bahçe peyzaj mimarisi
        • Standart meyve çeşitleri
        • Fidan hastalıkları ve zararları
        • Fidancılıkta kontrol ve sertifikasyon
        • Çilek ve fidesi üretimi
        • Tarımsal işletmecilik
        • Dallı fidan üretim teknikleri
        • Genel meyvecilik
        • Laboratuvar tekniği

        Fidan yetiştiriciliği bölümü öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını da tamamlamaları gerekmektedir. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler başarı ile mezun olduktan sonra DGS’na girerek 4 yıllık birçok bölüme geçiş yapabilirler. Bu bölümlerden bazıları şunlardır; Orman Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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