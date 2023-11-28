Finansal İstikrar Kurulu'ndan UniCredit kararı

REKLAM advertisement1

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) ve ulusal otoritelerle istişareleri sonucu küresel sistemik öneme sahip bankaların listesini yayımladı.

AA'nın aktardığı habere göre; bankacılık sektöründeki değişimleri yansıtacak şekilde güncellenen listeye göre, İtalya merkezli UniCredit bu yılki listeden çıkarıldı.

İsviçre merkezli Credit Suisse eşiğin altına inerek listeden çıkarken, Çinli Bank of Communications eşiğin üzerine çıkarak listeye girdi.

Böylece, geçen yıl 30 olan listedeki toplam banka sayısı bu yıl 29'a düştü. Ayrıca, İsviçre merkezli UBS ile Çinli bankalar China Construction Bank ve Agricultural Bank listede bir üst sıraya çıktı.