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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Finansal İstikrar Kurulu'ndan UniCredit kararı - Para Haberleri

        Finansal İstikrar Kurulu'ndan UniCredit kararı

        Finansal İstikrar Kurulu (FSB), İtalya merkezli UniCredit'i küresel sistemik öneme sahip bankalar listesinden çıkardı, İsviçre merkezli UBS'nin de aralarında bulunduğu 3 bankayı bir üst sıraya yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 01:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 01:57
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        Finansal İstikrar Kurulu'ndan UniCredit kararı
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        Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) ve ulusal otoritelerle istişareleri sonucu küresel sistemik öneme sahip bankaların listesini yayımladı.

        AA'nın aktardığı habere göre; bankacılık sektöründeki değişimleri yansıtacak şekilde güncellenen listeye göre, İtalya merkezli UniCredit bu yılki listeden çıkarıldı.

        İsviçre merkezli Credit Suisse eşiğin altına inerek listeden çıkarken, Çinli Bank of Communications eşiğin üzerine çıkarak listeye girdi.

        Böylece, geçen yıl 30 olan listedeki toplam banka sayısı bu yıl 29'a düştü. Ayrıca, İsviçre merkezli UBS ile Çinli bankalar China Construction Bank ve Agricultural Bank listede bir üst sıraya çıktı.

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