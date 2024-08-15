Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri için 2023-2024 adayları açıklandı

Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri için 2023-2024 adayları açıklandı

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Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, 49 yıl sonra ilk kez düzenleyeceği ödül töreni ile sinema ve dizi sektörünün 2023-2024 sezonundaki başarılı isimlerini onurlandıracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan FİLM-SAN Ödül Töreni sanat camiasını bir araya getirecek. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü Harbiye (CRR) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek törende 32 kategoride ödüller verilecek. Jüri tarafından her kategori için belirlenen beşer aday açıklandı.

REKLAM FİLMSAN ONUR ÖDÜLLERİ HÜLYA KOÇYİĞİT VE SERDAR GÖKHAN'A VERİLECEK Sunuculuğunu Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu'nun üstleneceği gecede ödül alacak isimleri; Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu’dan oluşan jüri belirledi. 1975'ten bu yana çalışmalar yürüten Film-San'ın ilk kez düzenleyeceği törende, iki usta isim; Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan 'Onur Ödülü ile onurlandırılacak. 1975 yılında kurulan Film-San Vakfı'nın ilk başkanı olan Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülünü Film-San Vakfı'nın son dönem Başkanı Oyuncu Engin Çağlar takdim edecek FİLMSAN 2023-2024 SİNEMA DİZİ ÖDÜLLERİ ADAYLARI: FİLMSAN DİZİ ÖDÜLLERİ En İyi Dizi Kurgu Adayları 1-) Kuruluş Osman/Yarkın San 2-) Yargı/Serdar Çakular 3-) Teşkilat/Ercan Cebeci 4-) Kızıl Goncalar/Tunçer Şengün 5-) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi/İlker Ezgün En İyi Dizi Müzik Adayları 1-) Aile/Toygar Işıklı 2-) Bahar/Aytekin Ataş 3-) Kızılcık Şerbeti/Serkan Ölçer, Ece Ölçer 4-) Kuruluş Osman/Alpay Gültekin, Zeynep Alasya 5-) Yalı Çapkını/Güldiyar Tanrıdağlı En İyi Dizi Senarist Adaylar 1-) Kızıl Goncalar/ ükrü Necati Şahin, Melih Özyılmaz, Deniz Gürlek 2-) Kızılcık Şerbeti/Melis Civelek, Zeynep Gür 3-) İnci Taneleri/Yılmaz Erdoğan 4-) Yargı/Sema Ergenekon 5-) Yalı Çapkını/Mehmet Barış Günger En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni Adaylar 1-) Kızıl Goncalar/Ercan Özkan (GYD) 2-) Kuruluş Osma /Efe Kubilay 3-) Kızılcık Şerbeti/Gökhan Nuh 4-) Gönül Dağı/Müslüm Şahin 5-) Teşkilat/Cihan Yeşiltarla REKLAM En İyi Dizi Yönetmen Adaylar 1-) Kızılcık Şerbeti/Ketche 'Hakan Kırvavaç' 2-) Ömer/Cem Karcı 3-) Kızıl Goncalar/Ömür Atay ve Özgür Sevimli 4-) Teşkilat/Burak Arlıer 5-) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi/Sedat İnci En İyi Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu Adayları 1-) Yalı Çapkını/Diren Polatoğulları 2-) Kızıl Goncalar/Erkan Avcı 3-) Taş Kağıt Makas/Burak Yörük 4-) Ömer/Barış Falay 5-) Yargı/Uğur Polat En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu Adayları 1-) Safir/Nur Yazar 2-) Bahar/Hatice Aslan 3-) Şahane Hayatım/Sumru Yavrucuk 4-) Kızıl Goncalar/Hasna Güneş 5-) Esaret /Melahat Abbasova En İyi Dizi Erkek Oyuncu Adayları 1-) Aile/Kıvanç Tatlıtuğ 2-) Yalı Çapkını/Mert Ramazan Demir 3-) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi/Uğur Güneş 4-) Yargı/Kaan Urgancıoğlu 5-) Kızıl Goncalar/Mert Yazıcıoğlu En İyi Dizi Kadın Oyuncu Adayları 1-) Aile/Serenay Sarıkaya 2-) Yalı Çapkını/Afra Saraçoğlu 3-) Bahar/Demet Evgar 4-) İnci Taneleri/Hazar Ergüçlü 5-) Yargı/Pınar Deniz REKLAM En İyi Dizi Adaylar 1-) Star Tv/Yalı Çapkını 2-) Now/Kızıl Goncalar 3-) Show Tv/Kızılcık Şerbeti 4-) Kanal D/İnci Taneleri 5-) Kanal D/Yargı FİLMSAN UMUT VERENLER ÖDÜLLERİ Umut Veren Erkek Oyuncu Adayları 1-) Yabani/Ramiz Mullamusa 2-) Bahar/Demirhan Demircioğlu 3-) Safir/Efe Taşdelen 4-) Esaret/Ali Yağız Durmuş 5-) Bahar/Devrim Kabacaoğlu Umut Veren Kadın Oyuncu Adayları 1-) Kızıl Goncalar/Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz 2-) İnci Taneleri/Ülkü Hilal Çiftçi 3-) Yabani/Rojbin Erden 4-) Yargı/Tuğçe Duman Ekrenaz 5-) Kızılcık Şerbeti/ Elif İşçi FİLMSAN DİGİTAL ÖDÜLLERİ En İyi Digital Sinema Filmi Adayları 1-) İstanbul İçin Son Çağrı 2-) Sen Yaşamaya Bak 3-) Aşkın Kıyameti 4-) Kül 5-) Erşan Kuneri En İyi Digital Sinema Erkek Oyuncu Adayları 1-)Kül/Mehmet Günsür 2-) Kül/Yıldıray Şahinler 3-) İstanbul İçin Son Çağrı/Kıvanç Tatlıtuğ 4-) Sen Yaşamaya Bak/Kaan Urgancıoğlu 5-) Erşan Kuneri/ Cem Yılmaz En İyi Digital Sinema Kadın Oyuncu Adayları 1-) Fatma/Burcu Biricik 2-) İstanbul İçin Son Çağrı/Beren Saat 3-) Kül/Gökçe Eyüboğlu 4-) Kül/Funda Eryiğit 5-) Erşan Kuneri/Ezgi Mola & Merve Dizdar En İyi Digital Dizi Adayları 1-) Kulüp 2-) Terzi 3-) Kuş Uçuşu 4-) Kimler Geldi Kimler Geçti 5-) Aktris REKLAM Digital En İyi Dizi Erkek Oyuncu Adaylar 1-) Aktris /Uraz Kaygılaroğlu 2-) Kulüp/Salih Bademci 3-) Terzi/Çağatay Ulusoy & Salih Bademci 4-) Kimler Geldi Kimler Geçti/Metin Akdülger 5-) Kuş Uçusu/İbrahim Çelikkol Digital En İyi Dizi Kadın Oyuncu Adaylar 1-) Disney Aktris/Pınar Deniz 2-) Kuş Uçusu/Birce Akalay & Miray Daner 3-) Kulüp/Gökçe Bahadır 4-) Kimler Geldi Kimler Geçti/Serenay Sarıkaya 5-) Kaçış/İrem Helvacıoğlu SİNEMA ÖDÜLLERİ En İyi Kurgu Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Oğuz Atabaş & Nuri Bilge Ceylan 2-) Son Akşam Yemeği/Lewq 3-) Lohusa/Neslihan Kuş 4-) Cadı/Ömer Günüvar 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Ruşen Dağhan & Zeki Öztürk En İyi Müzik Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Philip Timofeyev 2-) Son Akşam Yemeği/Mustafa Yazıcıoğlu 3-) Lohusa/Ömer Özgür & Jıngle Jungle 4-) Cadı/Ercüment Orkut & Cem Tuncer & Sabiha Khujaeva 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Batu Şener En İyi Senarist Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Nuri Bilge Ceylan & Ebru Ceylan & Akın Aksu 2-) Son Akşam Yemeği/Ayla Hacıoğulları & Vilmer Özçınar 3-) Lohusa/Gupse Özay 4-) Cadı/Erman Bostan 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Necati Şahin REKLAM En İyi Görüntü Yönetmeni Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Cevahir Şahin & Kürşat Üresin 2-) Son Akşam Yemeği/Veli Kuzlu 3-) Lohusa/Burak Kanbir 4-) Cadı/Şafak Ildız 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Torben Forsberg En İyi Yönetmen Adaylar 1-)Kuru Otlar Üstüne/Nuri Bilge Ceylan 2-) Son Akşam Yemeği/Levent Onan 3-) Lohusa/Kıvanç Baruönü 4-) Cadı/Erman Bostan 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Mehmet Ada Öztekin En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Erdem Şenocak 2-) Son Akşam Yemeği/Necip Memili 3-) Lohusa/Cihan Albayrak 4-) Cadı/Cengiz Orhonlu 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Sarp Akkaya En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Ece Bağcı 2-) Son Akşam Yemeği/Yasemin Conka 3-) Lohusa/Hazal Türesan 4-) Cadı/Süreyya Kilimci 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Esra Bilgiç En İyi Erkek Oyuncu Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Deniz Celiloğlu 2-) Son Akşam Yemeği/Onur Tuna 3-) Lohusa/Onur Gürçay 4-) Cadı/Furkan Andıç 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Aras Bulut İynemli En İyi Kadın Oyuncu Adaylar 1-) Kuru Otlar Üstüne/Merve Dizdar 2-) Son Akşam Yemeği/Pelin Akil 3-) Lohusa/Gupse Özay 4-) Cadı/Buse Meral 5-) Atatürk 1 & Atatürk 2/Songül Öden