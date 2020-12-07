Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İşte Türk sineması ve dizi oyuncusu Filiz Taçbaş hakkında detaylar haberimizde...

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Filiz Taçbaş (d. 1964, İstanbul),Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçi.

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.