Filiz Akın: Ne güzel şey sevilmek
'Gelin Takımı' adlı sinema filminin ekibi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti
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'Gelin Takımı' adlı filmin oyuncuları, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ın, Bodrum'daki evinde ziyaret etti.
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"ŞİFA VERDİLER SANKİ"
Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve İpek Güven gibi ünlü isimlerin o buluşmasından kareleri 81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından; "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" ifadelerini kullandı.
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Filiz Akın'ın bu gönderisinin altına, Melek Baykal; "Ne de güzel yapmışlar. Yaşasın tatlı kızlar", Şebnem Bozuklu; "Sizinle olmak bir rüya. Çok teşekkür ederiz canım Filiz Akın", Ecem Erkek ise; "Öyle bir rüya öyle" şeklindeki ifadeleri kullanarak yorum yaptılar.
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"EN BÜYÜK HAYRANINIM"
Ünlü oyuncu Seda Bakan'da, Filiz Akın'la birlikte çekindikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıp; "Hayallerin ötesinde bir geceydi benim için… Sevgili Filiz Akın'ı yakından görüp, onunla konuşmak muhteşem. İyi ki varsın Filiz Akın. En büyük hayranınım. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum." notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram