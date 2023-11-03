Filistin TV muhabiri hayatını kaybetti: "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti. Ebu Hatab'ın çalışma arkadaşı Selman Beşir, canlı yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve " Tek tek hayatımızı kaybediyoruz. Arkadaşımız Muhammed Ebu Hatab sadece yarım saat önce burada canlı yayındaydı." ifadelerini kullandı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.
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Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin haberinde, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Ebu Hatab'ın çalışma arkadaşı Selman Beşir, canlı yayında gözyaşlarına halim olmadı ve "Giydiğimiz bu yeleklerin hiçbir koruyuculuğu yok. Bu kaskların hiçbir kıymeti yok. Hiçbir gazeteciyi korumuyor. Tek tek hayatımızı kaybediyoruz. Arkadaşımız Muhammed Ebu Hatab sadece yarım saat önce burada canlı yayındaydı. Şimdi kendisi, eşi, oğlu ve kardeşi dünyaya veda etti." ifadelerini kullandı.
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Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.
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Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Ebu Hatab'ın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 27'ye yükseldi.
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GAZZE'YE SALDIRILARDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
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İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
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İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.
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