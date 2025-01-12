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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 708 sporcuyu öldürdü | Dış Haberler

        Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 708 sporcuyu öldürdü

        Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 12.01.2025 - 07:38
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        "İsrail Gazze'de 708 sporcuyu öldürdü"
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        Genel Sekreter Siyam, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Filistin Rabat Hentbol Kulübü antrenörü Ahmed Harun ile Deyr el-Belah ve El-Cela Kulübü oyuncusu Enes ed-Debci'nin şehadetiyle ölen sporcu sayısının 708'e yükseldiğini bildirdi.

        Filistinli yetkili, Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk olmak üzere 369 futbolcu, 105 izci hareketi üyesi ve çeşitli spor federasyonlarından 234 sporcunun öldüğünü kaydetti.

        Antrenör Ahmed Harun'un dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki evini hedef alan topçu bombardımanında öldürüldüğünü ifade eden Siyam, Debci'nin de çarşamba günü ailesinin Deyr el-Belah kentisin batısındaki evini hedef alan bir hava saldırısında yaşamını yitirdiğini aktardı.

        Siyam, soykırım sırasında İsrail'in aralarında stadyumlar, spor salonları ve kulüp tesislerinin de bulunduğu 273 spor tesisini tamamen veya kısmen yıktığına işaret etti.

        Bu saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin sporunun geleceğini büyük ölçüde etkileyeceğini ve binlerce sporcu üzerinde yıkıcı etkiler bırakacağını" vurgulayan Siyam, enkaz altında kayıp kişilerin bulunması, İsrail saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere ulaşılamaması nedeniyle açıklanan rakamların kesin olmadığını belirtti.

        Filistin halkının sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olarak kasıtlı olarak hedef alınması nedeniyle Filistin sporunun "varoluşsal zorluklarla" karşı karşıya olduğunu ifade eden Siyam, uluslararası topluma ve uluslararası spor federasyonlarına "İsrail'in ihlallerini durdurmak ve Filistinli sporcuları ve spor tesislerini korumak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

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        #Son dakika haberler
        #Filistin
        #israil
        #gazze şeridi
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