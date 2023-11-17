Filistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

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BBC Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, BBC Arapça'ya konuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in baskın düzenlediği El Şifa Hastanesi'nde Hamas karargahı bulunduğu yönündeki iddiaları destekleyecek bir kanıt sunulmadığını söyledi.

İsrail askerleri Çarşamba günü Hamas'ın El Şifa Hastanesi'nin altında silah deposu ve komuta merkezi olduğunu söyleyerek hastaneye baskın düzenlemişti.

ABD de Hamas'ın askeri varlığıyla ilgili istihbarata sahip olduklarını söylemiş, Hamas ise iddiaları reddetmişti.

İsrail'in "kanıt göstermesi gerektiğini" söyleyen Filistin Sağlık Bakanı El Kaila, şunları dile getirdi:

"Hastaneler korunmalı ve görevlerini yapmalı. El Şifa Hastanesi beş gündür İsrail ablukası altında. Orada Hamas'ın bir karargahı varsa, bunu bize göstermek zorundalar."

El Kaila, İsrail'in kendi söylemini desteklemek için hastaneyi ve orada sığınan "10 bin sivili tamamen yok saydığını" söyledi ve ekledi:

"İşte bu yüzden bu savaş durmalı, çünkü bu herkes için yıkıcı ve kazanan taraf yok."

Getty Images 14 Kasım'da çekilen fotoğrafta, küvözlerden çıkarılarak yataklarda bakılan prematüre bebekler görülüyor.

BBC hastaneye girdi

BBC ve ABD'den bir televizyon ekibi, İsrail ordusu tarafından El Şifa Hastanesi'ne davet edildi.

İsrail, hastanede bulduğunu söylediği silahlar, cephanelik, çelik yelek gibi ekipmanları BBC ile paylaştı. İsrail ordusu bunların Hamas tarafından buraya gizlendiğini öne sürüyor.

BBC İsrail Savunma Kuvvetleri, emar makinesinin arkasına gizlendiğini söylediği kalaşnikof silahları gösterdi.

BBC'nin hastaneye ziyareti oldukça sıkı şekilde kontrol ediliyordu ve muhabirlerin herhangi bir doktorla ya da hastayla konuşmasına izin verilmedi. Ancak ziyaretle ilgili yapılacak haberlere de herhangi bir sansür uygulanmadı.

Öte yandan hastanede görevli doktorlar daha önceden El Şifa yerleşkesinde Hamas'ın askeri varlığına rastlamadıklarını ifade ettiler.

BBC Hamas'ın askeri kanadının askeri eğitim materyallerinin de hastanede bulunduğu öne sürüldü.

Hastanedeki koşullar

Filistin Sağlık Bakanı El Kaila, Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'daki durumun "korkunç" olduğunu ve herhangi bir iyileşme belirtisi göstermediğini söyledi:

"İçme suyu yok, sağlık çalışanları için ya da hastalar ve orada sığınanlar için yemek yok."

Getty Images El Şifa'daki prematüre bebeklerin fotoğrafları, 15 Kasım'da Londra'da yapılan gösteride eylemciler tarafından gösteriliyor.

Filistinli bakan, "Oradaki ortam korkunç, insanlar da işgal güçlerinden korkmuş durumdalar. İşgalci ordu kuşatması altında bu korku hissediliyor ve bunu ben de birinci ve ikinci intifada günlerinden biliyorum. Çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan oradaki insanlarda korku hakim" dedi.