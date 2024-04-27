Filistin protestoları Kanada'ya sıçradı: McGill Üniversitesi'nde kamp kuruldu
Filistin'e destek için ABD'deki pek çok üniversitede öğrenciler gösteri düzenliyor. Öğrencilerin yanı sıra profesörlerin de katıldığı protestolar Kanada'ya da sıçardı. Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'nde öğrenciler, okullarının İsrail'e desteğini kesmesini istedi
ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.
Göstericiler, yayımladıkları afişte "Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz." mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı.
McGill Üniversitesi'nin Montreal kampüsünde toplanmaya başlayan öğrenciler, açık alana kamp kurdu.
"Yaşa Filistin" ve "Yatırıma Son" sloganları atan öğrenciler, üniversitenin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara son vermesi çağrısında bulundu.
Kampüs dışına çok sayıda polis aracı sevk edildi.
McGill Üniversitesinde öğrenciler, şubat ayında da Gazze'ye destek için açlık grevi gerçekleştirmişti.
*Haberin görseli mcgillhungerstrike adlı Instagram hesabından servis edilmiştir.