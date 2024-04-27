Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Filistin protestoları Kanada'ya sıçradı: McGill Üniversitesi'nde kamp kuruldu

        Filistin protestoları Kanada'ya sıçradı: McGill Üniversitesi'nde kamp kuruldu

        Filistin'e destek için ABD'deki pek çok üniversitede öğrenciler gösteri düzenliyor. Öğrencilerin yanı sıra profesörlerin de katıldığı protestolar Kanada'ya da sıçardı. Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'nde öğrenciler, okullarının İsrail'e desteğini kesmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada'da Filistin için kamp
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.

        Göstericiler, yayımladıkları afişte "Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz." mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı.

        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Haberi Görüntüle

        McGill Üniversitesi'nin Montreal kampüsünde toplanmaya başlayan öğrenciler, açık alana kamp kurdu.

        "Yaşa Filistin" ve "Yatırıma Son" sloganları atan öğrenciler, üniversitenin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara son vermesi çağrısında bulundu.

        Kampüs dışına çok sayıda polis aracı sevk edildi.

        McGill Üniversitesinde öğrenciler, şubat ayında da Gazze'ye destek için açlık grevi gerçekleştirmişti.

        *Haberin görseli mcgillhungerstrike adlı Instagram hesabından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kanada
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        Bilim insanları uyardı
        Bilim insanları uyardı
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Habertürk Anasayfa