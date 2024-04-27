Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İtalyan öğrencinin cep telefonunu çalarken görüntüye yakalandı - Güncel Haberler

        İtalyan öğrencinin cep telefonunu çalarken görüntüye yakalandı

        Erasmus projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen 10 kişilik İtalyan öğrenci kafilesi, tarihi On Gözlü Köprü'de halay çekti. Halay sonrası 19 yaşındaki Linda Ugolini adlı genç kız telefonunu kaybetti. Düşürdüğünü sanan genç kızın telefonu arkadaşı tarafından çekilen halay çekme video görüntüsünde bir kişi tarafından çalındığı fark edildi. Harekete geçen Diyarbakır Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, genç kızın dönüşüne bir gün kala, hırsızı yakalayarak cep telefonunu buldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 27.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halay çekerken telefonu çalındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erasmus projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grubu Diyarbakır’a geldi. Misafir İtalyan öğrencilerine, şehrin tarihi yerleri gezdirildi.

        CEP TELEFONU KAYBOLDU

        Kafile, Diyarbakır’ın turistik yerlerinden biri olan Sur ilçesinde On Gözlü Köprü’ye götürüldü. Köprüde davul zurna eşliğinde hayal çekildi. Halaydan sonra, 19 yaşındaki İtalyan öğrenci Linda Ugolini, cep telefonunu olmadığını fark etti. Cep telefonunu düşürdüğünü sanan genç kız arkadaşının çektiği halay görüntüsüyle ilginç bir görüntüye şahit oldu.

        REKLAM

        HALAY ÇEKERKEN CEP TELEFONU ÇALDI

        Görüntülerde genç kız halay çekerken bir erkek şahsında halay grubunda hemen yanı başında bittiğini gördü. Bu kişinin cep telefonun çaldığı an görüntüleri görünce olay hemen polise bildirildi. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        ÜLKESİNE DÖNMEDEN 1 GÜN ÖNCE

        Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis kısa sürede halay sırasında genç kızın cep telefonunu çalan kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık grubunda yer alan 3 kişi ile cep telefonu satan alın 2 kişi gözaltına alındı. Çalışmanın ardından genç kız İtalya’ya dönmeden bir gün önce cep telefonuna kavuştu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyette gelen Linda Ugolini, cep telefonunu polisten teslim aldı. Cep telefonuna kavuşan İtalyan öğrenci, ayrıca ev sahibi Türk arkadaşlarının ilgilerinden dolayı da çok mutlu olduğunu belirterek “Herkese merhaba, telefonum çalındıktan sonra bulunduğu için polise teşekkür etmek istiyorum. Kendimi çok iyi ve şanslı hissediyorum, teşekkür ederim.” Dedi.

        Genç kız bir gün sonra İtalya’ya giderken, gözaltına alınan 5 şüphelide işlemlerin ardından adliyeye gönderildi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Linda Ugolin
        #Diyarbakır
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide kırmızı kart ve goller!
        Derbide kırmızı kart ve goller!
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Habertürk Anasayfa