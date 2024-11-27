Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Filipinler'de 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

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Organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde: 13 Eylül: 09.00 Türkiye-Japonya 15 Eylül: 05.30 Türkiye-Libya 17 Eylül: 09.00 Türkiye-Kanada