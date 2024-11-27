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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:21
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        Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Filipinler'de 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

        Organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

        13 Eylül:

        09.00 Türkiye-Japonya

        15 Eylül:

        05.30 Türkiye-Libya

        17 Eylül:

        09.00 Türkiye-Kanada

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